La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció respecto a la denuncia en su contra que se evaluó este lunes en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a la cual asistió de manera presencial.

Tras su participación en este grupo de trabajo parlamentario, la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) acusó al contralor de la República, Nelson Shack, de estar “jugando en pared” con algunos legisladores para dar un golpe de Estado.

“Están queriendo forzar una interpretación al artículo 126 de la Constitución y, al parecer, el contralor de la República estuviese jugando en pared con estos congresistas antidemocráticos que quieren dar un golpe de Estado a un Gobierno legítimamente elegido”, declaró la funcionaria a la prensa.

En ese sentido, Boluarte Zegarra aseveró que hay parlamentarios que siguen sin aceptar que el jefe de Estado Pedro Castillo y ella, como vicepresidenta, hayan ganado las últimas elecciones generales, por lo que buscan, según dijo, sacar a ambos del cargo con censuras e inhabilitaciones.

“No es una vez, ni dos veces, ya van por la tercera vez que van proponiendo la vacancia contra el señor presidente de la República, pero para que eso suceda, según estos congresistas, primero tiene que pasar por la inhabilitación de Dina Boluarte y luego se vaca al presidente para que el presidente o presidenta del Congreso asuma la Presidencia de la República”, manifestó.

Dina Boluarte también aseguró que no ha infringido el artículo 126 de la Constitución, tal y como se le acusa en la denuncia constitucional que evalúa el Congreso.

“No he cometido ningún acto ilícito, tampoco se ha violado el artículo 126 de la Constitución. No hay conflicto de intereses porque el Club Departamental Apurímac no se ha beneficiado con alguna transacción con el Estado o haya hecho alguna situación de contratación con el Estado”, sostuvo.

