¿Qué dijo PPK ante la comisión Lava Jato?

La Comisión Lava Jato del Congreso interrogó al presidente Pedro Pablo Kuczynski el pasado 16 de marzo en Palacio de Gobierno.

En aquella ocasión, la sesión duró siete horas y se trató sobre las relaciones contractuales entre las empresas de PPK con las empresas del grupo Odebrecht, entre otros temas.

Gestión tuvo acceso a la transcripción de dicha sesión la cual puede revisar en este enlace .

Así, por ejemplo, respecto al aporte de US$ 300,000 que Jorge Barata confesó -ante el fiscal José Domingo Pérez en el interrogatorio desarrollado en Brasil hace poco- haber realizado a Susana de la Puente (embajadora de Perú en Reino Unido de la gestión de PPK) para la campaña política del 2011 del hoy presidente, PPK respondió lo siguiente:

“Yo no sabía nada esta gestión y además el señor Barata ha afirmado eso, pero lo tiene que demostrar. Así como también él ha afirmado que al partido de Fuerza Popular le dio un millón y pico, y al Apra, y a estos, y a los otros. Simplemente diría que es una especulación, porque no hay nada demostrado”.

En otro momento, respecto a un movimiento de la empresa unipersonal de PPK, Westfield Capital, a la campaña de él mismo en 2011 por un monto de US$ 100,000, el presidente evitó confirmar dicha información.

“Si el ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones tiene ahí que Westfield, que era ya de vuelta, porque el 2011 yo no era funcionario público, que aportó 100 mil, así sea, no hay ningún problema con eso, no escondemos nada.