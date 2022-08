Y es que ante la reducida probabilidad de una renuncia del jefe de Estado Pedro Castillo y las diversas posiciones de las bancadas con respecto a una vacancia, el proyecto de ley de la segunda vicepresidenta del Legislativo, Digna Calle, se asoma como una alternativa. Gestión conversó con la parlamentaria sobre los avances de su iniciativa.

¿Qué expectativas tiene de que la Comisión de Constitución debata su proyecto de adelanto de elecciones?

Escuché que dentro de la agenda que mencionó Hernando Guerra García (presidente de la comisión) no estaba el proyecto; por ello, envié un oficio para que priorice su debate. Sin embargo, también tenemos las declaraciones de su lideresa Keiko Fujimori, quien se muestra a favor y, entiendo que, siendo los fujimoristas tan unidos, tendrán que hacerle caso.

¿Por qué un adelanto de elecciones y no una vacancia?

Estoy de acuerdo con una vacancia, pero consensuada por las bancadas para obtener los votos. El presidente tiene que irse, pero la persona que asuma tiene que llamar a elecciones generales y, de este modo, irnos todo.

Muchos colegas suyos no quieren irse

La población no se va a quedar tranquila solo con que se vaya Castillo, quiere tambien la salida del Congreso. Los colegas echan toda la culpa al Ejecutivo y no dejan de tener razón, pero el Legislativo tambien está haciendo cosas que no se debería de hacer.

¿Cuál es su mea culpa?

Tenemos el caso de ‘Los Niños’ y de los violadores. Entonces no somos bien vistos, no estamos trabajando como deberíamos de trabajar.

¿Fue pasiva la reacción del Parlamento en estos casos?

Sí, pero desde la Comisión de Ética que es la que tuvo que actuar con más celeridad (en el caso de Díaz Monago). También sucedió con ‘Los Niños’, porque creo que desde un inicio se debió sancionar con la pena máxima de 120 días de suspensión.

¿Por qué su iniciativa no tiene respaldo?

Quizás algunos colegas estén priorizando sus proyectos personales, viendo su mejora económica. No quiero pensar que por eso se están aferrando al cargo.

Usted está cerca, ¿qué opinan los legisladores?

Varios congresistas me han dicho: ‘colega, retire su proyecto’, pero no es que yo lo retire porque a alguien no le parezca. La prioridad debe estar en el país.

¿Su proyecto de ley tiene el apoyo de sus compañeros de la Mesa Directiva?

No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que, si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto.

En un adelanto de elecciones, ¿los parlamentarios actuales podrán postular?

Eso se tendría que ver, dependiendo de qué tipo de reformas se aprueben en el Congreso. Se tienen que debatir y lo que la mayoría apruebe, esa se tendrá que dar.

¿Usted estaría de acuerdo con una reelección?

No estoy de acuerdo, pero sí con la bicameralidad.

Cuál es su apreciación de los cambios realizados en la Policía

Es realmente escandaloso; el señor Castillo está abusando del poder que tiene, todo para beneficio propio. La Policía está al servicio de la nación y no del presidente de turno.

Podemos

Qué opinión le merece que el señor Luna Gálvez presida Presupuesto, pese a tener investigaciones en Fiscalía

Oficialía Mayor indicó que no había ningún impedimento para su postulación. Además, los miembros de la comisión, que son representantes de las bancadas, le dieron su respaldo.

¿Por qué no proponer a otro miembro de su bancada?

El señor Luna Gálvez es economista, fue congresista anteriormente y tiene una amplia experiencia. No está inmiscuido en actos de corrupción en el Legislativo.

Pero sí es investigado por el Ministerio público, ¿pondría las manos al fuego por él?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero el señor Luna Gálvez siempre estuvo llano a las investigaciones, no se fugó. Colabora con la justicia.

¿Su bancada también votaría a favor de una vacancia?

Aún no nos hemos sentado a hablar de temas de coyuntura con mi bancada, pero sí me apoyan con mi proyecto de ley. Yo sí votaría a favor de la vacancia.