Diez testigos más negaron aportes a la campaña de Keiko en el 2016

Pese a las marchas y contramarchas del congresista Miguel Castro, su testimonio ante la Fiscalía sigue vigente.

“Cuarto Poder” reveló detalles sobre lo que el fujimorista dijo el 31 de octubre ante el Ministerio Público sobre la campaña del 2011 y la del 2016 de Fuerza Popular.

El legislador, quien recibió la categoría de testigo protegido, reveló que reclutó a familiares y a personal de su empresa de seguridad como falsos aportantes para la última campaña de Keiko Fujimori.

Precisamente, durante las audiencias de la semana pasada, el fiscal José Domingo Pérez indicó que en dicho año el dinero para los supuestos aportantes fue entregado por Jorge Yoshiyama, sobrino del exministro fujimorista, y los recibos de pago eran elaborados por Adriana Tarazona, tesorera de Fuerza Popular (Gestión 08.11.2018).

La novedad

"Cuarto Poder” reveló que el 31 de octubre, el día que Castro se presentó ante la Fiscalía, otras diez personas también asistieron a las oficinas de José Domingo Pérez. Se trataba de familiares y trabajadores de Castro, quienes indicaron que firmaron recibos falsos, con supuestos aportes que nunca hicieron, en favor de Keiko. Todos indicaron que lo hicieron a pedido de Castro.

“Al menos, diez personas del entorno del congresista (Castro) se acercaron para atestiguar que en el 2016 no aportaron dinero a Fuerza Popular pese a que figuraban de esa manera. Parece que el 31 de octubre el congresista y gente de su entorno coordinaron”, señala el informe.

Uno de los que se presentó negó el aporte de S/ 45,000 que figura ante la ONPE en el 2016; otro, el de S/ 16,000; otro, el de S/ 12,000 y uno de US$ 5,000.

Aleccionados

También se señala que otros de los que fueron a la Fiscalía declararon que cuando fueron citados a inicios de año por el Ministerio Público, les prometieron defensa legal desde Fuerza Popular.

Otro testigo indicó que, a inicios del 2016, Castro lo envió a recoger dinero en efectivo a las oficinas de la empresa Roster, propiedad de Jorge Yoshiyama. En una oportunidad, indica el reportaje, fueron US$ 30,000; en otra, US$ 15,000 y en otra, US$ 12,000.

Visitas

“Cuarto Poder” mostró conversaciones entre Jorge Castro y Juan Carlos Luna, quien fundó una ONG de nombre Liberty Institute, que envió aportes a la campaña de Keiko por más de US$ 65,000.