El vocero de la bancada Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debería inhibirse del proceso de nombrar a los fiscales que reemplazarán a Sandra Castro y Rocíos Sánchez, quienes reconocieron haber tenido una reunión con Martín Vizcarra cuando era presidente de la República en el 2018 para pedir seguridad por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“En todo este tema, ha quedado en entredicho la imparcialidad y capacidad de la Fiscal de la Nación. ¿Quién va a tener que designar al fiscal o la fiscal que reemplace a Sandra Castro y Rocío Sánchez? La Fiscal de la Nación, cuya función ha quedado en entredicho”, dijo en declaraciones a RPP.

El portavoz fujimorista destacó que, según información que ha brindado Rocío Sánchez en entrevistas, un colaborador eficaz del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ ha señalado que hubo una serie de irregularidades que cuestionan la designación de Ávalos como fiscal suprema.

“Ha sido sindicada en una investigación por el caso ‘Cuellos Blancos’ en el que ella tendría que designar a nuevas investigadoras. Es bien complejo el tema. La Fiscal de la Nación va a tener que evaluar qué hacer. Tendrá que inhibirse probablemente y la Junta de Fiscales Supremos va a tener que decidir quién va a ocupar este puesto”, manifestó el congresista.

Este martes, Zoraida Ávalos informó que había decidido separar del equipo especial para el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ a Sandra Castro y Rocío Sánchez, luego que estas dos fiscales revelaran que a mediados del 2018 se reunieron con el entonces presidente Martín Vizcarra para solicitar seguridad, tras percatarse que sus investigaciones en el Callao implicaban una mafia más grande.

La fiscal de la Nación, luego de confirmar que reemplazarán a ambas fiscales en el caso, descartó que vaya a renunciar y aseguró que hay sectores interesados en afectar su trabajo a la cabeza del Ministerio Público. “Yo no tengo por qué dar un paso al costado. He venido trabajando desde que he empezado sin miedo. Yo sé que hay un sector interesado en desprestigiar no solamente a la institución, está interesado en desprestigiar mi gestión [...] Yo no voy a dejar de cumplir con energía y decisión la misión que me ha sido encomendada por la institución y las leyes”, expresó en RPP TV.

Diethell Columbus, sin embargo, señaló que cualquier decisión que vaya a tomar Zoraida Ávalos, ya sea inhibiéndose del caso o “algo mucho más drástico”, debería tomarse a la brevedad.

“Espero que esto se tome con la celeridad que el caso amerita y la Junta de Fiscales Supremos y la señora Fiscal de la Nación, si tiene que inhibirse o tomar una decisión mucho más drástica, en ese sentido, la haga de forma célere [¿Cuál sería esa decisión?] Es una decisión que ella va a tener que tomar [¿Irse?] Apartarse del cargo”, concluyó.