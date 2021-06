A partir de mañana viernes 4 de junio queda prohibida toda reunión o manifestación de carácter político, recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres días de la realización de la segunda vuelta electoral.

Esta restricción se inicia desde las 00:00 horas de mañana. No cumplir con esta disposición es sancionado con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 388 de la Ley Orgánica de Elecciones, reportó la agencia Andina.

Estas incluyen también la suspensión de toda propaganda política a partir del sábado 5 de junio, lo cual implica la prohibición de intervenciones de los candidatos presidenciales en medios de comunicación, a través de entrevistas, conferencias o debates.

No cumplir con esta restricción será sancionado con pena de privación de la libertad no menor de dos años o con una multa de entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias (entre S/ 132,000 y S/ 440,000).

Ley Seca desde el sábado

Desde las 08:00 horas del sábado y hasta las 08:00 horas del lunes 7 de junio, asimismo, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, la pena aplicable a quienes transgredan esta prohibición es de no más de seis meses de cárcel o una multa no menor de S/ 2,790, además de no poder desarrollar sus funciones o labores durante el tiempo que dure la condena que se aplicará.

Con respecto al día de la votación, este domingo, entre las 07:00 y las 19:00 horas (es decir, durante el horario programado para el sufragio) no podrán realizarse reuniones de electores a menos de 100 metros de los puntos de sufragio.

Las restricciones electorales se iniciaron desde el lunes, con la prohibición para la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación. Difundirlas está penado con una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributaria (entre S/ 44,000 y S/ 440,000).

Las prohibiciones se realizan de acuerdo a la legislación vigente y tienen como objetivo garantizar un desarrollo regular de los comicios.