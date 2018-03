Se desconoce contenido de comunicado de Yoshiyama

Hace minutos, Keiko Fujimori indicó, a través de una conferencia de prensa luego de las declaraciones de Jorge Barata, que Jaime Yoshiyama –quien participó en las elecciones presidenciales del 2011 con Fuerza 2011 (partido fujimorista de aquel entonces) para tentar la segunda vicepresidencia- hizo público un comunicado en el que rechazaba las afirmaciones del ex representante de Odebrecht en el Perú.

Jorge Barata había señalado, horas antes, que había entregado hasta US$ 1 millón a Jaime Yoshiyama , entonces secretario general de Fuerza 2011, y a Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del ex presidente Alberto Fujimori.

La entrega se complementó con otros US$ 200,000 que habrían sido entregados al ex presidente de la Confiep , Ricardo Briceño.

El dinero entregado tuvo como objetivo aportar a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Ante esto, Gestión.pe consultó con representantes de Fuerza Popular sobre el contenido y paradero del referido comunicado. Sin embargo, o no respondieron a la solicitud o especificaron no tener el documento a la mano hasta el cierre de esta nota.

Por otro lado, según el diario El Comercio, tanto Yoshiyama como Bedoya abandonaron el Perú el 26 de febrero con destino a Estados Unidos de acuerdo a los certificados de movimiento migratorio de ambos. Esto, dos días antes de conocerse la versión de Jorge Barata.

Durante la conferencia, Keiko Fujimori rechazó haber recibido algún tipo de aporte por parte de Odebrecht para las campañas presidenciales pasadas.