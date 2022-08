El programa Panorama denunció que familiares de la primera dama Lilia Paredes y la propia esposa del jefe de Estado, Pedro Castillo, habrían hecho pagos sospechosos luego de que se iniciara el actual periodo presidencial.

Según el dominical, el hermano de Lilia Paredes, David Paredes, canceló de un solo pago una deuda de más de 40 mil soles en noviembre de 2021, luego de que pagara mensualmente un monto de 1800 soles. El préstamo original ascendía a más de 68 mil soles.

Un caso similar es el de Lilia Paredes, quien canceló más de 26 mil soles en el mismo mes, luego de que mensualmente pagara montos de entre mil y tres mil soles, de acuerdo a lo informado por el referido programa.

El programa también dio cuenta de los pagos hechos por dos hermanos de la primera dama, David y Walter Paredes Navarro, al empresario Hugo Espino y su hermana, por montos de 70 mil y 20 mil soles, haciendo un total de 90 mil soles.

Posteriormente, el abogado de Hugo Espino, Juan Ramos, confirmó estas transferencias pero precisó que se trató de un “préstamo”.

“En los seis meses anteriores no hubo un depósito, pero sí es verdad que que en octubre del año pasado hubo depósitos de 70 mil soles y 20 mil soles. Es una operación transparente y bancarizada, no vamos a negar los datos, pero ha habido una omisión, no es un pago ilícito sino es un préstamo que hace el señor David a mi patrocinado”, dijo a Latina.

“Él le presta 90 mil soles, en dos depósitos, este dato por iniciativa de la defensa será detallado ante el señor fiscal. Hay un vínculo, porque Espino dice que lo conoce [a David]. Se trata de un préstamo bancarizado. De un total de 90 mil soles a la cuenta BCP de Espino y otro de 20 mil que se hace desde la cuenta de Walter [Paredes] pero a él no lo conoce”, aseveró.

Declaraciones de Wilmar Elera