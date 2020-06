El empresario Salvador Ricci, investigado por la fiscalía contra el crimen organizado por el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, no pagó los aportes de AFP a sus trabajadores del hotel y centro de convenciones ‘María Angola’, según reveló ‘Cuarto Poder’.

El referido programa mostró imágenes de los trabajadores que protestaron frente al domicilio del empresario Ricci reclamándole por el pago de sus AFP y beneficios laborales. Los trabajadores decidieron protestar a las afueras de la vivienda de Ricci debido a que, en el hotel, ni la administradora judicial les daba explicaciones suficientes.

Tres de ellos comentaron su situación y le pidieron al empresario que cumpla con sus obligaciones. Entre ellos, uno no encontró ni rastros de su AFP, otro reclamaba su CTS (compensación por tiempo de servicios), y una exempleada denunció que no tiene registrados sus pagos en la ONP.

“A muchos les deben años atrasados. A mí me deben de todos estos meses conceptos de planilla, conceptos de CTS, conceptos de gratificación y deudas de eventos”, señaló Marco Antonio Vertiz Celis, extrabajador de Seguridad y Eventos del Hotel María Angola.

“A él yo lo conozco hace 45 años, trabajé fiel a él porque yo, a pesar de tantos años, le tengo un cariño tremendo al señor Salvador […] Un poquito de consideración con mi persona porque me ha abandonado en la intemperie, sin nada. He ganado durante 18 años sueldo mínimo”, manifestó Marina Rivera Ortega, extrabajadora del mismo hotel.

“Los 18 años de descuento de AFP no figuran en el sistema. Solo dos o tres meses, si no me falla la memoria. […] Simplemente el señor Salvador Ricci no hizo la aportación, no dio el dinero, no soltaron la plata”, indicó el exjefe del Centro de Convenciones María Angola, Humberto Gavino Baca Valdivia.

Al ser consultado al respecto, Ricci dijo que nunca revisó las planillas de su empresa y se comprometió con su extrabajadores a cumplir con los pagos que adeuda una vez que le habiliten los préstamos de Reactiva Perú que ha solicitado “a dos bancos y dos financieras”. Cuestionó, en esa línea, la intención del informe periodístico ya que con su difusión “no le darán el crédito”.

“Nunca en mi vida he visto una planilla como para saber si les descontaban o no les descontaban. Eso lo hacía Recursos Humanos […] En el caso que no les han pagado completo, tiene que ponerse al día la cosa, pues, ¿no? Así de simple, o sea, arreglar el tema. Por eso se está pidiendo el préstamo de Reactiva Perú, estamos en la lista de dos bancos y dos financieras, y puede salir”, sostuvo en diálogo con ‘Cuarto Poder’.

“Le vamos a hacer un daño a los trabajadores porque ahora con este problema Reactiva Perú va decir para qué le vamos a prestar”, añadió.