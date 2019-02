Denuncian que Héctor Becerril habría recibido acabados de lujo como un soborno

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) habría recibido acabados de lujo en su domicilio a cambio de sobornos para mantener la ejecución de obras públicas en Chiclayo, según una denuncia emitida por 'Cuarto Poder'.

La empresaria Mirtha González Yep, hoy prófuga de la justicia en el marco de la investigación a la organización criminal 'Los temerarios del crimen', reveló que pagó coimas que se repartieron entre los hermanos Becerril, dos ex regidores y el entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chingel.

Gonzáles Yep era la consultora comercial de la empresa constructora CRD Filial Perú que el 2017 ganó la licitación de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo. La obra, valorada en 11 millones de soles, fue financiada por la cooperación suiza y licitada por la municipalidad de Chiclayo.

La empresaria indicó que cuando la planta de residuos sólidos ya estaba en marcha recibió diversos pedidos de dinero y ya se habían pagado varios sobornos. Sin embargo relata que a principios de abril del 2018, los habían amenazado con una rescisión de contrato que finalmente se dio y que luego se levantó.

Para que esto ocurra, Gonzáles Yep accedió a la compra de acabados de porcelanato que le solicitaba Wilfredo Becerril para su hermano, Héctor Becerril.

"Wilfredo Becerril me solicita el año 2018 que por favor necesitaba cumplir con una compra para su hermano Héctor Becerril e incluso me hace escuchar unas llamadas telefónicas que le hace su hermano donde lo que claramente escucho es 'oye hasta cuándo voy a seguir esperando, dame una respuesta, por qué no resuelves las cosas'", señala.

Posteriormente, Gonzáles Yep mostró facturas y correos electrónicos que sustentaban su versión incluyendo la instalación del porcelanato en la residencia del legislador en la ciudad de Trujillo.

Dicho programa dijo haber buscado desde el jueves al congresista Becerril para tener su respuesta al reportaje. No obstante, y pese a contactarse con su asesor, 'Cuarto Poder' obtuvo ninguna respuesta del parlamentario.