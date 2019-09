El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, defendió a la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) luego de que la Comisión de Educación del Congreso acordara iniciar una investigación en su contra.

Durante su presentación en el Foro por la Competitividad, Del Solar explicó los objetivos del Ejecutivo para la mejora del capital humano y la educación en el país, y destacó la importancia de Sunedu en ese sentido.

“Tenemos que cuidar a la Sunedu que ha venido haciendo un excelente trabajo”, dijo Del Solar.

“Es imposible no mencionar, al referirnos a la educación, al cuidado de lo que tenemos que conservar respecto de lo que hemos avanzado. Si queremos evitar que nuestros jóvenes reciban una educación que no les alcance para competir, una educación que termine siendo una estafa, tenemos que cuidar a la Sunedu que ha venido haciendo un excelente trabajo en ese sentido y no podemos permitir ningún retroceso en todo lo que depende del futuro de nuestros jóvenes”, dijo Del Solar.

Del Solar señaló, asimismo, que “no podemos seguir siendo un país de media tabla” en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial.

Además dijo que el gran reto de la competitividad será reducir la informalidad en las microempresas peruanas.

“No podemos seguir siendo un país que dependa tanto del precio de los minerales. No podemos seguir siendo un país cuyo crecimiento económico dependa de China. Tenemos que extender el principio de la competitividad a la gran mayoría de la empresas en nuestro país, que en su gran mayoría es informal”, argumentó.