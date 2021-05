El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, destacó la necesidad de que se desarrollen los debates entre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, puesto que permitirán al elector definir por cuál candidato votar el 6 de junio.

Los debates, sostuvo, deben abordar los derechos fundamentales y el entendimiento sobre la división de poderes, la obligación que tienen Ejecutivo y Legislativo de cooperar y no debilitarse mutuamente, lo que, como se ha visto durante el último quinquenio, solo conduce a crisis.

En su opinión, uno de los problemas del país ha sido la ausencia de un debate público, liderado por los políticos, algo que se necesita urgentemente, y que fue plasmado en un informe de la Defensoría hace dos años.

“Los políticos no pueden estar ausentes de un debate público, no solo en campaña sino en el ejercicio de sus funciones, cuando llegan a un cargo, debemos comprender el valor de un debate democrático”, dijo a RPP.

En esa línea, resaltó que los debates “no son gritos ni pullas ni insultos”, pues lo que se requiere son argumentos sobre salud, educación, reconstrucción de la economía y combate a la pobreza, entre otros desafíos.

“El debate, los argumentos, las razones y el contraste con la realidad, nos va a dar motivos para votar por uno u otro candidato. En primera vuelta, más del 75% no votó por ninguno de los dos, no pretendan que voto se les entregue u obsequie. No existe nada más antidemocrático que la ausencia de debate”, expresó.

Amenazas de muerte

También se pronunció sobre el pedido del candidato Pedro Castillo para la defensa de sus derechos constitucionales, frente a las amenazas de muerte proferidas por el excandidato Rafael López Aliaga.

Precisó que se ha trasladado la solicitud a la Prefectura de Lima, y se hará un monitoreo al procedimiento que esta hará, que suele resolverse rápido, usualmente no más de 48 horas, para que se otorgue las garantías.

El defensor consideró importante que los candidatos entiendan el valor de las instituciones y que el Estado no termina en el Ejecutivo o Legislativo, sino que hay instituciones para garantizar sus derechos.

Asimismo, recordó que antes del pedido de Castillo la Defensoría ya había expresado su total rechazo a las expresiones de odio y violencia, tanto en el contexto de un proceso electoral como en cualquier caso.