Defensa de Keiko Fujimori no asistiría a audiencia si Concepción Carhuancho no se aparta

Con el fin de que el juez Richard Concepción Carhuancho no evalúe futuras solicitudes fiscales sobre las investigaciones por el delito de lavado de activos, la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , presentó un pedido de recusación.

De admitirse este recurso, Concepción Carhuancho no podrá resolver la solicitud de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y los investigados por los presuntos aportes ilegales a la campaña de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) para las elecciones presidenciales.

Como se recuerda, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el pedido de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori contra la orden de detención preliminar, lo que determinó su inmediata liberación, desestimando el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho.

"Lo que corresponde es resolver la recusación [...]. Vemos el contubernio del fiscal José Domingo Pérez con el juez Concepción cuando se busca irracionalmente, a como dé lugar, mandarme a prisión. Pero, sorprendentemente y de manera ilegal, estarían citando para el domingo a una audiencia para analizar y resolver el pedido de prisión preventiva [por 36 meses] sin haber analizado previamente y como corresponde esta solicitud de recusación”, señaló en la víspera.

Al respecto, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular , Giuliana Loza, dijo que aún no ha confirmado su participación en la audiencia.

"Yo estoy analizando mi presencia ahí. [Keiko Fujimori] no está obligada a ir, es una audiencia de abogados. Nosotros estamos analizando esa posibilidad [no asistir]. No hemos dicho que no vayamos a ir. Hasta el momento no he sido notificada del requerimiento fiscal y ni siquiera conozco lo que el fiscal está requiriendo. No conocemos estos documentos, ¿qué voy a reclamar?", cuestionó hoy en RPP Noticias.

Sobre los vínculos con Odebrecht, Keiko Fujimori recordó que Marcelo Odebrecht declaró que no la conoce y que no puede asegurar que se le ha entregado dinero a Fuerza Popular.

"Lo que ha dicho el señor Barata es que jamás he solicitado dinero, jamás se me ha entregado dinero, jamás se ha conversado conmigo acerca de aportes; y ha señalado que la vez que me vio me vio como una persona fría y distante", mencionó.

"En todo este proceso los aportantes y colaboradores siempre han declarado que sus aportes han sido bien hechos y han formado la documentación. Todo esto ha sido presentado por la ONPE, que en las dos oportunidades [2011 - 2016] han señalado que nuestros reportes administrativos y de financiamiento han sido bien hechos", mencionó.

" Puedo asegurar que de acuerdo a nuestra información y los reportes que existen en nuestro partido, no hay dinero que haya entrado de manera ilegal", agregó.

Financiamiento al partido: Los prestanombres

Sobre las declaraciones del testigo protegido que indicó que el congresista Rolando Reátegui fue encargado de buscar los prestanombres para que figuren como aportantes de la campaña de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Fujimori Higuchi sostuvo que las supuestas revelaciones son falsas.

"Pienso que estas detenciones preliminares se dieron justamente para extorsionar a algunas personas que han colaborado con el partido y buscar que ellos se desesperen e inventen una serie de informaciones como lo indica el testigo protegido", refirió.

¿Censura a César Villanueva?

"Por nuestra parte no hay ningún odio y siempre estoy dispuesta al diálogo con los primeros ministros. Hoy en la noche tendremos una reunión de bancada en la que se discutirá sobre la moción de censura que ha sido presentada por un partido político [Apra] contra César Villanueva . El partido tomará la decisión, pero yo en lo personal estoy en contra de esta posibilidad", señaló la lideresa de Fuerza Popular.

"Hay una serie de responsabilidades sobre el caso de César Hinostroza, no voy a hecharle la culpa a nadie, ya las autoridades se darán cuenta de los responsables; ya se han tomado medidas y los cambios. Sin embargo, creo que en estos momentos no correspondería una censura. Yo no voto, es solo mi opinión", agregó.

Finalmente, Keiko habló sobre el acercamiento con su hermano Kenji Fujimori . "Se ha iniciado un camino de unidad familiar. Él fue a verme con mi mamá y en libertad hemos podido tener un encuentro entre todos los hermanos y rescato eso; esa parte positiva dentro del ámbito familiar. No voy hablar de los temas políticos con referencia a mi familia", concluyó.