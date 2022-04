Hasta hace unas semanas el presidente Pedro Castillo y el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, afirmaban que no promoverían una Asamblea Constituyente, pero tras la caída de su popularidad, según se refleja en las encuestas, y las paralizaciones en diversas regiones reclamando por el elevado costo de vida, el Gobierno cambió su discurso y ayer presentó un proyecto de ley con dicho fin.

La iniciativa legislativa fue aprobada con celeridad el mediodía de ayer, tras un Consejo de Ministros extraordinario, y entregado a la mesa de partes del Parlamento una hora después.

Torres fue el encargado de dar a conocer los detalles del proyecto y de intentar justificar su presentación. Sostuvo que esa es la exigencia de la mayoría de la población en provincias, mientras que en Lima la población es distinta, pues está en contra de ello.

“El Consejo de Ministros está realizando sesiones descentralizadas, en las cuales participa la comunidad en el debate y toma de decisiones, y dentro de las peticiones está la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para que se redacte una nueva Constitución”, arguyó.

Poco antes, la vicepresidenta Dina Boluarte dijo que no se le debe “temer” al referéndum.

Al ser consultado si es que lo hacen por encargo del secretario general de Perú Libre, Torres dijo que no han tenido conversación alguna con él. Precisamente, Cerrón horas antes respaldó una convocatoria para una marcha, impulsada por el partido del lápiz, en Huancayo por una nueva Constitución, y el miércoles hará un foro sobre el tema.

El proyecto

La iniciativa, que fue presentada con carácter de urgencia al despacho de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, propone que se someta a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente durante las elecciones regionales y ediles de octubre (ver tabla ).

Rechazo

¿Qué pasa si el Parlamento no lo aprueba ? Torres dijo que si rechazan el proyecto su actitud será la misma que cuando el Congreso no somete a debate los proyectos de modificación de Constitución que han presentado. “O sea, no va a haber nada frente a ese rechazo, ya el Congreso lo decide”, anotó.

Sin embargo, durante sus discursos suele atacar al Parlamento.

Desde el Legislativo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó la iniciativa y afirmó que los ministros que firmen la propuesta del presidente Pedro Castillo serán pasibles de que se les denuncie. “Yo le digo a la población que no se deje engañar. Este Ejecutivo ha querido siempre cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con nosotros”, subrayó.

“Nos están echando la culpa a nosotros de todas las ineptitudes e incapacidad de ellos, pero yo sé que el pueblo peruano no es tonto ni ingenuo, saben que este señor no está capacitado para gobernar”. anotó.

Los miembros de diferentes bancadas como APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País se opusieron al proyecto y lo calificaron desde inconstitucional y generador de inestabilidad (ver reacciones). Por la tarde se convocó para hoy a una sesión de la Junta de Portavoces.