En otro momento, el excongresista Kenji Fujimori reapareció públicamente junto a su hermana Keiko Fujimori en los exteriores del penal Santa Mónica de Chorrillos. “Keiko, hermana, no estás sola. Señor Pedro Castillo, quiero dirigirme a usted y decirle que mi hermana no está sola y que su actitud cobarde, misógina no lo vamos a tolerar, no lo podemos permitir. Nosotros no queremos crear un clima de odio”, acotó. (Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)