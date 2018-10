Los candidatos Ricardo Belmont (Perú Libertario) y Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) dejaron atrás los temas técnicos de sus planes de gobierno para la alcaldía de Lima y se enfrascaron en una discusión política por sus respectivos partidos en medio del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante el primer bloque de las duplas entre los candidatos a la Municipalidad de Lima, Alberto Beingolea cuestionó a Ricardo Belmont por ser el postulante de Perú Libertario, agrupación que respalda los regímenes de Venezuela y Cuba.

"Te has aliado con un partido político que representa a la izquierda más recalcitrante del Perú. En su ideario dice que respaldan ideas de regímenes como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Son admiradores de Fidel Castro, son chavistas y quieren traer Venezuela a Lima", cuestionó el candidato del PPC.

En respuesta, Ricardo Belmont dijo que son los "hombres los que hacen los partidos" y que Perú Libertario es un partido provinciano que viene con sus propias ideas y con "sueños de construir unidad" con Lima.

" Ricardo Belmont es un hombre que piensa en el ser humano fundamentalmente, Albertito. Con franqueza digo que, cuando analizamos el PPC y su trayectoria, después de (Luis) Bedoya Reyes, no figuró más un candidato de fuste. Los partidos tradicionales fracasaron", señaló.

Alberto Beingolea inició su siguiente participación criticando a Belmont por no haber mencionado iniciativas concretas para luchar contra la inseguridad ciudadana. "Esperaba, Ricardito, escuchar tus propuestas esta noche. Lamento no estar escuchando nada al respecto", comentó.

El candidato de Perú Libertario, en respuesta, dijo considerar que se encontraban en un debate político, no técnico. "Como técnico, te contrataría a ti. Te has tirado una paporreta de 30 segundos magistral. Me gustó, sí, pero este es un debate político", dijo.

Ricardo Belmont continuó dirigiéndose a Beingolea como 'Albertito' para luego asegurar que, cuando lo conoció, era "un chico no tan paporretero, sino de inspiraciones".

Para cerrar la dupla, Alberto Beingolea no solo insistió en las críticas contra Perú Libertario, sino recordó cuestionamientos previos que tuvo en su historia Ricardo Belmont.

"Cuando me conociste era un joven que estaba comenzando en el mundo del periodismo deportivo y cuando te vi engañar a miles de peruanos con el cuento de RBC Televisión me fui y nunca más volví a estar a tu lado [...] El drama del Perú es que en los últimos 30 años no ha habido partidos políticos. Cuando comenzaron los aventureros, y fuiste el primero en 1989, comenzó el drama del Perú, aventureros que creen que pueden aliarse con chavistas que cree que puede controlarlos", indicó.

Ricardo Belmont, luego de semanas en las que reiteró que no iba a participar en el debate oficial del JNE por considerar que estaba mal organizado, confirmó esta mañana que sí participaría en el evento junto a otros nueve candidatos para las elecciones del 7 de octubre.