A una semana de las Elecciones Regionales y Municipales, los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana participaron en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que se desarrollo en el auditorio Ella Dunbar Temple de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la moderación de los periodistas Josefina Townsend y Carlos Cornejo.

A continuación una recopilación de los momentos más tensos del encuentro que tuvo una duración de dos horas:

Urresti evade pregunta

Durante una de sus primeras intervenciones el candidato a la alcaldía de Lima (Podemos Perú), Daniel Urresti, fue consultado por la periodista Josefina Townsend sobre el juicio en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y por tener como candidato a teniente alcalde a José Luna Morales, un exlegislador vinculado por el caso ‘Los Gangsters de la Política’ por corrupción, pero no hubo respuesta de parte del candidato.

La pregunta puntual fue en qué manos quedaría Lima si Urresti resulta elegido, pero no puede asumir por estos problemas judiciales, pero Urresti evadió la pregunta y solo se refirió a sus propuestas de seguridad ciudadana.

Ante la insistencia de la periodista el militar en retiro del Ejército continuó hablando sobre temas de seguridad ciudadana y señaló que el debate era de propuestas y no de otros temas.

En otro momento Urresti señaló que dicha pregunta había sido una emboscada porque el JNE le había informado, según dijo, que las preguntas iban a ser sobre las propuestas.

Incluso, circuló en redes sociales un video grabado durante el corte comercial en el que se ve a Urresti acercarse a la periodista Townsend para reclamarle al respecto.

Denuncia de mi hijo fue “por tema banal”

El candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, usó gran parte del tiempo asignado para sus propuestas para defenderse por la denuncia que interpuso su hijo contra él por presunta por agresión física, psicológica y sexual.

“Hay una denuncia contra mí por mi hijo por un tema banal, que es el alquiler de un local para un posible local de campaña política y eso lo consideró maltrato psicológico ya que yo le pedía que lo pagara él porque perdió mi tarjeta de crédito en un cajero. Es una tontería, una nadería y el fiscal lo archivo porque dijo que ni es violencia física, ni es violencia psicológica y es típico de un adolescente”, expresó.

Seguidamente, el postulante al sillón municipal de Lima refirió que dicha denuncia nunca llegó a juicio y explicó que esta es diferente a la manifestación en la que su hijo lo acusa de agresión sexual y tocamientos indebidos.

“Esta denuncia nunca llegó a juicio, es mentira que hay juicio o un expediente judicial. Esta denuncia la hacen creer que tiene que ver con una manifestación y ese es otro documento. Una manifestación donde el muchacho me acusa de tocamientos indebidos y una serie de cosas indecorosas que prefiero no mencionar”, sostuvo.

Como se recuerda, el 20 de setiembre, el portal Nativa informó que el hijo de Gonzalo Alegría lo había denunciado en el 2021 por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia, en San Isidro.

López Aliaga pidió disculpas

En otro momento el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue interrogado sobre una frase racista del candidato de su partido en Miraflores Carlos Canales.

Este último dijo que las personas que vienen de los cerros deben “ser educados”, a fin de que se les permita el ingreso a sus parques, no se orinen y no traigan basura.

“Pido disculpas por esa expresión tan grave, pero en los meses de mi campaña me he pasado recorriendo las zonas altas de mi querida Lima y surgen dos problemas enormes: la falta de comida, las ollitas comunes no tiene ningún centavo [...]”, señaló López Aliaga.

En otro momento Josefina Townsend recordó a López Aliaga sus frases ofensivas hacia las mujeres periodistas y el candidato respondió escuetamente que ya había pedido disculpas por ello.

