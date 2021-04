Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País remarcó que, en un eventual gobierno suyo, el Estado no se encargaría de dar vacunas antiCOVID a la población, sino que ello se lo dejaría “a la economía social de mercado”.

“ Yo no voy a dar las vacunas, los sectores privados comunitarios y las ONG van a competir el uno con el otro para dar las mejores vacunas tal como lo requiere la gente . Si es necesario, nosotros les vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a manos de distribuir vacunas. La dejó a la economía social de mercado”, indicó en entrevista al programa de Jaime Bayly en Willax.

Añadió que “la solución es reglamentar la compra con el Estado y dejar que los privados compren directamente”.

Acerca de su vacunación en Estados Unidos, el aspirante a Palacio de Gobierno reiteró que no sabía qué antídoto le habían puesto, a la vez que admitió que se equivocó al señalar que había pagado S/ 70 por las dosis.

“Prácticamente yo no viajo sin asistente, yo no pago cuentas, no voy al mercado, hay todo un equipo que se ocupa de esas cosas. Yo lo que quería decir es que tomé un taxi, compré un almuerzo, pero no las he pagado (las dosis)”, subrayó.