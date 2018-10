Daniel Urresti: "Estoy seguro que los limeños no se van a equivocar"

El candidato a la alcaldía de Lima del partido Podemos Perú (PP), Daniel Urresti, exhortó a todos los limeños a que cumplan con su deber cívico de votar y se mostró confiado en que tomarán la decisión más adecuada para los próximos cuatro años.

"Queda claro, para todos los limeños, que hoy es un día definitivo. De la decisión que tomen hoy, depende lo que pasará en Lima por los próximos cuatro años. ¿Se mantiene el 'status quo', lo mismo? ¿O hacemos una revolución en la manera de gestionar Lima, pensando en los más pobres?", comentó ante la prensa el candidato de PP.

"Eso es algo que (los ciudadanos) tienen que pensar hoy y estoy seguro que no se van a equivocar", añadió el ex ministro del Interior.

Daniel Urresti salió de su casa en La Molina minutos antes de las 8 a.m. para dirigirse a un comedor popular ubicado en Villa María del Triunfo, específicamente en Ticlio Chico. "Los conozco desde hace tiempo y los visito regularmente. Escogí ese lugar porque he desarrollado una amistad con esta población, no de ahora, sino desde hace varios años", comentó.

El postulante a la Municipalidad de Lima aseguró que se sentía tranquilo y que así iría a emitir su voto en el transcurso del día.

"Para mi familia, lo más importante era el resultado del juicio. Nos vamos a acostumbrar a una nueva realidad porque no podíamos planificar nada o hacer nada porque siempre estaba de audiencia en audiencia, pero ya se acabó esto", manifestó.

El jueves 4 de octubre, Daniel Urresti fue declarado inocente por el colegiado B de la Sala Penal Nacional ante la denuncia de haber sido uno de los asesinos de Hugo Bustíos, decisión que ha sido apelada por los familiares del fallecido periodista.