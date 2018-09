Daniel Urresti: He gastado S/ 80,000 en mi campaña electoral y fondos son legales

El candidato de Podemos Perú para la alcaldía de Lima Metropolitana, Daniel Urresti, informó que a la fecha ha gastado alrededor S/ 80,000 en su campaña electoral y esos fondos son “totalmente legales”.

“Yo he gastado S/ 80,000 en mi campaña. Lo que haya gastado el partido de Podemos Perú en su campaña que ha hecho a nivel nacional, porque tiene candidatos a nivel nacional, ellos rendirán cuenta de eso”, indicó.

Señaló que tiene los documentos que prueban dicho gasto, el cual es financiado con recursos de la agrupación Podemos Perú, que lidera el empresario Jospe Luna Gálvez.

Asimismo, mencionó que conversó con Luna sobre los fondos que se usan para financiar la campaña electoral de Podemos Perú y pudo revisar el contrato suscrito con la empresa que elaboró la campaña a nivel nacional.

“Esta campaña la había hecho con una empresa y el valor de esa campaña (nacional) era de aproximadamente S/ 1 millón, no solamente para esto (publicidad escrita) sino para cuñas radiales”, dijo.

Reveló que el monto de la campaña iba a ser pagado por Podemos Perú en ocho partes y que los recursos a usar son totalmente legales.

“Las personas que han contribuido para esto están registradas totalmente y no va a haber ningún problema. Leí el contrato y efectivamente era cierto”, anotó.

Sin embargo, manifestó que cualquier duda sobre los recursos usados en la campaña de Podemos Perú no será resuelta por su persona sino por los voceros del partido.

“Inviten al señor Luna o los voceros del partido para resolver las dudas”, dijo en RPP Noticias.

Asimismo, precisó que su campaña no hace uso de portátiles debido a que ahora cobran no menos de S/ 50 por persona. “Antes eran más baratas porque dabas un taper con S/ 10 e iban, ahora cuesta S/ 50, entonces no he usado eso”, anotó.

También reiteró que no participará en algún debate alterno con Renzo Reggiardo o Ricardo Belmont.

Consultado sobre el aumento en las preferencias electorales, según la última encuesta de Datum, mencionó que desde la semana pasada recibía información sobre el mayor apoyo que recibía en las zonas norte, sur y este de Lima Metropolitana.

“Lo tomo con mucha humildad y con mucha mayor responsabilidad, porque esto me acerca al sillón municipal y me obliga nuevamente a decirles que esto lo estoy tomando muy en serio”.