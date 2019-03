Salaverry será investigado por informes sobre Semana de Representación

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por emitir informes de semanas de representación donde da cuenta de actividades que no habría realizado.

Según el informe elaborado por la Secretaría Técnica de dicho grupo de trabajo parlamentario, Salaverry habría infringido el Código de Ética.

Como se recuerda, el programa "Panorama" reveló que Daniel Salaverry presentó, entre el 2017 y 2018, informes de al menos ocho semanas de representación con fotos que no corresponderían a las acciones que reportó.

En su defensa, Salaverry manifestó que la supervisión de los informes sobre sus actividades estaba a cargo de su entonces asesor principal, Geanmarco Quezada, a quien posteriormente separó de su despacho.

Cabe indicar que el presidente del Congreso envió una carta a la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, donde le anunciaba que se allanaba a dicho grupo de trabajo y donde solicitaba que se le investigue.

Es necesario señalar que por mayoría la Comisión de Ética Parlamentaria también aprobó abrir una investigación preliminar contra Salaverry por supuesto maltrato verbal contra la legisladora Karina Beteta (Fuerza Popular).

Beteta acusó a Salaverry de responderle de manera agresiva cuando le solicitó poner en agenda un proyecto de ley sobre Agrobanco. "Me dijo: 'vete a la mierda, no me jodas'", alegó la legisladora fujimorista.