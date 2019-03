Daniel Salaverry sobre reforma política: Hay proyectos en el Congreso que pueden ser el punto de partida

Hoy inició una nueva Semana de Representación en el Congreso , razón por la cual algunos debates pendientes tendrán que esperar.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , insistió en que la Semana de Representación debe eliminarse. "El Congreso el día de hoy está paralizado, sin sesiones de Pleno. Solamente sesionan algunas comisiones investigadoras y no podemos darnos el lujo de parar una semana al mes ", cuestionó.

En esa línea, comentó que el proyecto que incluía esta propuesta fue revisado en la Junta de Portavoces; sin embargo, no se llegó a un acuerdo final. "Se acordó postergar la discusión para el viernes pasado, pero no teníamos previsto que se iba a alargar la interpelación al ministro Vicente Zeballos", explicó.

Al ser consultado sobre las medidas que se deberían adoptar para aquellos legisladores que no asisten a trabajar, el presidente del Congreso, dijo que podría recoger el aporte de aquellos que plantean una suspensión, así como descuentos y otras sanciones.

"Los electores, la población, los ciudadanos nos eligen para venir a trabajar. Vamos a tomar los aportes para ver si lo planteamos", señaló en Pasos Perdidos.

Sobre la percepción de Congreso, Salaverry mencionó que están luchando para levantar esa imagen. "Estos hechos (gastos de representación) empañan todo este trabajo de haber impulsando una serie de reformas, como la de justicia y ahora política".

Reforma política

Para el presidente del Legislativo, la reforma política que plantea el Ejecutivo debe incluir los proyectos que están en el Congreso.

"Hay que articular esfuerzos para poder sacar adelante la reforma política. El Ejecutivo tiene una propuesta que va a servir de insumo. En el Congreso hay una serie de proyectos sobre el tema. Yo había lanzado una iniciativa para llevarla acabo como institución pero lo que menos quiero es que demos una sensación o mensaje de que queremos dilatar la aprobación de estas reformas. Por lo tanto, vamos a replantearlo. Hay que ver qué es lo mejor para el país y qué quiere los ciudadanos", sostuvo.

"Si ya hay un importante número de proyectos presentados en el Congreso ese puede ser el punto de partida sumado a la propuesta del Ejecutivo para empezar a debatirlos cuanto antes", agregó.

Cuestión de confianza

Sobre lo señalado por el presidente de la República​ de la posibilidad de plantear la Cuestión de Confianza dijo: "no podemos utilizar las herramientas que te permite la ley como una estrategia estadística para subir en las encuestas. Todavía no tenemos un predictamen consensuado, socializado y que haya recogido los proyectos como para estar hablando de lo que se aprueba o no. Que confíe [el presidente] que el Congreso hará su trabajo", concluyó.