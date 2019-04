Salavarry en contra que el Congreso cambie la legislación sobre prisión preventiva

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se mostró en contra este lunes de que el Parlamento cambie la legislación en torno a la prisión preventiva, como lo sugirió ayer el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, y dijo creer que el problema está en "el criterio con el cual los jueces aplican" esta medida privativa de la libertad.

Explicó que la población podría "malinterpretar" las intenciones del Legislativo en caso este modifique la normativa de la prisión preventiva.

"Estoy convencido de que el problema no es la norma, no es la ley, el problema es el criterio con el cual los jueces aplican esa ley [de la prisión preventiva]. Si la ley fuera el problema, imagínate no habrían delincuentes en las calles. El problema es cómo aplican los jueces esa norma, cómo las interpretan", sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

"Yo creo que más que meterse a modificar o replantear esta ley, que inclusive más adelante puede ser malinterpretada por algunos porque se podría decir que las fuerzas políticas de este Congreso cambiaron esa norma para favorecer a sus líderes, creo que quien tiene que tomar riendas en el asunto es el Poder Judicial y quizás la Sala Plena de la Corte Suprema para que se alineen criterios", señaló.

En otro momento, Salaverry aseguró que "hay varios casos en los que han habido excesos" en torno a la imposición de prisión preventiva para investigados por corrupción. Sin embargo, debido a su condición de titular del Legislativo evitó referirse a algún caso específico.

"Como presidente del Congreso no puedo dar una opinión sobre un caso en específico. Creo que deberían revisarse, en algunos casos puntuales, los excesos que se han cometido. Pero creo que hay varios casos en los que han habido excesos", indicó.

Recordó, en ese sentido, que una alternativa para la medida de prisión preventiva es la ley aprobada en el Congreso sobre el uso del grillete electrónico. Lamentó que esta aún no haya sido reglamentada por el Ejecutivo e instó al presidente Martín Vizcarra a "que ponga a trabajar a sus ministros para que reglamenten rápido esta ley".

"Ahora el presidente Vizcarra sale a pedir reflexión [sobre la prisión preventiva], bueno yo le pediría que él reflexione y que ponga a trabajar a sus ministros para que reglamenten rápido esta ley y con esto el Poder Judicial pueda tener una herramienta adicional que le permita en casos muy puntuales hacer uso del arresto domiciliario con grilletes", declaró.

Asimismo, el titular del Parlamento se refirió al suicidio del ex presidente Alan García y afirmó que lo peor que puede hacerse "es buscar culpables". Respaldó, en esa línea, el trabajo que viene realizando el Ministerio Público, pero reiteró su cuestionamiento al criterio aplicado por los jueces del Poder Judicial.

"Esto [la muerte de García] debe llevarnos a reflexionar a todos sobre lo que estamos haciendo para construir una sociedad de tolerancia, de respeto, donde sepamos discrepar, pero sin que esto nos genere odios enconados. Me parece que a dos años del Bicentenario aún estamos muy lejos de construir esa sociedad", manifestó.

"Aquí, una decisión tan trágica, creo que lo peor que podemos hacer es empezar a buscar culpables. Hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, pero tenemos que revisar la manera como los jueces están aplicando las normas y las leyes", añadió Salaverry.