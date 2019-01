Daniel Salaverry oficializó su renuncia a la bancada Fuerza Popular

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó oficialmente su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular, en medio de cuestionamientos de parlamentarios de este grupo por presuntas faltas al reglamento.

Salaverry indica en la misiva enviada al vocero fujimorista Carlos Tubino que lamenta que "las medidas adoptadas" en su gestión como titular del Parlamento "no hayan tenido el respaldo" de un sector de Fuerza Popular, pese a que estas coinciden con la decisión de Keiko Fujimori de "implementar una nueva manera de hacer política".

El titular del Parlamento aseveró que cuando se tienen claras las "convicciones se debe tomar decisiones, por más difíciles que estas sean" y precisó que los recientes acontecimiento sacan a relucir "las profundas discrepancias que existen entre quienes entendemos la política como un medio para servir al país y quienes anteponen intereses subalternos



Hace unos minutos he firmado y enviado mi carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular. Cuando tienes claras tus convicciones se debe tomar decisiones, por más difíciles que estas sean. pic.twitter.com/kA8tCituCQ — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 10 de enero de 2019

El congresista había adelantado la noche del martes 8 de enero que tomaría esta decisión luego de un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular firmara una moción de censura en su contra.

"Te presentan una moción censura, te dicen que eres traidor, que uso rodilleras, sabiendo lo que eso significa. Yo no puedo, por dignidad, seguir perteneciendo a una bancada que piensa eso de mí", declaró Daniel Salaverry en una entrevista a Latina.

El presidente del Congreso se encontraba con una licencia que solicitó desde octubre del 2018 a Fuerza Popular, así como los otros miembros de la Mesa Directiva como Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma.

Con esta renuncia, la bancada de Fuerza Popular pasará a tener 60 miembros, ya que todavía no se ha ejecutado la salida de Úrsula Letona, quien presentó su carta el 28 de noviembre del año pasado.

Desde entonces, Daniel Salaverry protagonizó diversas discusiones con miembros de Fuerza Popular, siendo la más reciente de ellas en un debate en el pleno del Congreso en el cual lo acusaron de no hacer respetar el reglamento y no llamar a Junta de Portavoces cuando Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) no quiso retirar una frase que consideraron ofensiva.