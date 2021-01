El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró que el cambio de posición de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respecto a un posible indulto a favor de su padre es por “cálculo político”.

En una entrevista con el programa ‘Al estilo Juliana’ de ATV, el expresidente del Congreso, quien fue integrante de la bancada de Fuerza Popular entre el 2016 y el 2019, indicó que, en su momento, Fujimori Higuchi no estuvo a favor del indulto al exmandatario porque le podía “quitar el partido”.

“Es una posición y una declaración [la de Keiko Fujimori] con un claro cálculo político. Hace unos años decía: ‘si lo indulto me quita el partido, entonces, me conviene dejarlo adentro, me conviene que se revierta el indulto y que regrese a la cárcel’”, señaló Salaverry.

“Ahora que está en campaña y que apela, solamente, al voto duro del fujimorismo dice: ‘no, más bien ahora me conviene indultarlo si es que llego’, pero ¿es la única propuesta que le tiene al país? La única bandera con la que va Keiko Fujimori es: ‘yo quiero ganar para indultar a mi padre’”, cuestionó.

En esa línea, Salaverry aseguró que en caso gane los comicios no indultará al expresidente Alberto Fujimori porque “no le corresponde” debido a los delitos por los que cumple una condena de 25 años dictada por el Poder Judicial.

“A mí que no me pida eso [que indulte al expresidente Alberto Fujimori] porque no lo voy a hacer. Para nada [lo indultaría], porque me parece que no le corresponde. Está pagando por unos delitos de los que el Poder Judicial ha determinado que es culpable y yo siempre he dicho que, nos guste o no nos guste, tenemos que acatar las decisiones del Poder Judicial”, manifestó.

Este domingo, en una entrevista a ‘Cuarto Poder’, Keiko Fujimori dijo estar a favor del indulto de su padre, el sentenciado expresidente Alberto Fujimori, luego de “lo que nos ha tocado vivir”, en referencia a la decisión del Poder Judicial que, en octubre del 2018, anuló el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“He dicho en varias oportunidades que confiaba en que la libertad de mi padre se iba a dar a través de la vía legal o judicial y de la vía constitucional, pero después de todo lo que hemos visto y lo que hemos pasado, yo creo que ya es suficiente lo que ha vivido mi padre y eso me ha hecho cambiar de opinión”, explicó la candidata presidencial.