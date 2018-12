El congresista Roberto Vieira (No Agrupado) consideró que es "inminente" la salida del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, de Fuerza Popular, por las diferencias públicas que mantiene con la bancada fujimorista.

En declaraciones al programa "Nada está dicho" de RPP TV, el legislador comentó que Salaverry no fue valorado ni respaldado por Fuerza Popular y las diferencias entre ambos "son genuinas".

Agregó que junto a Salaverry saldría un grupo de varios congresistas de la bancada fujimorista y remarcó que Fuerza Popular "no ha sintonizado con lo que quiere la población".

"Es inminente que salga desde mi punto de vista. Daniel ya marcó su camino, su derrotero y ya no está del lado de Fuerza Popular y no porque no quisiera, creo que no supieron valorarlo ni respaldarlo en los momentos que él se lo solicitaba", comentó.

Vieira también criticó la postura de Fuerza Popular sobre la permanencia de Daniel Salaverry en la Mesa Directiva y dijo que "no será fácil" sacarlo de la Presidencia del Congreso porque ya no tiene la mayoría.

"[Le están diciendo] 'nosotros te hemos puesto y nosotros te podemos sacar', pero lo que deben de saber ellos, que lo sepan es que no va a ser fácil ya no tienen esa mayoría", sentenció.