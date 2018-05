Daniel Salaverry: “Informe final de la comisión Humala vendrá acompañado de seis proyectos”

El tiempo de indagación de la comisión investigadora sobre los presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Ollanta Humala venció hace dos meses. En conversación con Gestión, su presidente, Daniel Salaverry, da los alcances de su labor.

¿Cuáles son las principales conclusiones ?

Estamos redactando el informe final que estará listo aproximadamente hacia fin de mes. Estamos previendo sesionar la primera semana de junio para aprobar el informe. Y, si es así, la segunda semana o finalizando la legislatura estaríamos viendo el informe en el pleno.

¿Cuál es el aporte que darán?

El mayor aporte es que presentaremos proyectos de ley que estén orientados a cubrir los vacíos normativos que permitieron que estas irregularidades sucedan.

¿Qué tipo de irregularidades?

No, pues, no lo puedo decir, eso es para el informe final.



¿De cuántas iniciativas estamos hablando?

Hasta el momento estamos elaborando seis proyectos de distintos temas. Será un aporte importante porque no solo tenemos que saber qué ocurrió, sino ahora cómo corregirlo.

Aún no hemos debatido (el proyecto de ley de Mauricio Mulder) ni tomado decisión como bancada. No hay posición .

Sobre el proyecto de Mauricio Mulder que pide tres años de militancia para postular a la Presidencia, ¿cuál es la postura de su bancada?

No hemos tomado una decisión como bancada, aún no hemos tocado este tema. En lo personal, creo que plantear este tipo de normas que deja fuera a otros posibles candidatos se puede malinterpretar y se puede entender como una ley con nombre propio (ver página 28).



¿Cómo se están financiando para las elecciones de octubre?

El financiamiento está en manos del partido, su jefe de campaña, son ellos quienes verán este tema.



Pero usted es parte del CEN...

Del CEN sí, pero el tema económico lo ve la secretaría de economía y el encargado.

¿Joaquín Ramírez postulará a Cajamarca por Fuerza Popular?

No, no lo sé, no lo creo. Al menos no tengo ninguna información.



Él no es secretario de FP, ¿pero mantiene o no vínculo con el partido?

Que yo tenga entendido, no.



¿Cuál será el rol de Alberto Fujimori en la campaña electoral de octubre?

El propio Alberto Fujimori dijo que estaba jubilado de la política.

¿Cuál fue la mayor ausencia en la presentación de César Villanueva en el Congreso y qué está pendiente en este Gabinete?

En el caso de La Libertad me preocupa que proyectos importantes como la tercera etapa de Chavimochic no haya tenido una respuesta clara de cómo van a darle solución a este problema.



¿A nivel nacional es la misma sensación?

Son proyectos que generan trabajo y divisa, no solo para la región, pues la agroindustria genera divisas para el país. No es un tema solamente involucra a La Libertad.

El Ejecutivo ha pedido seis mese para notar los cambios, ¿es lo que durará la luna de miel?

Luna de miel existe cuando hay un matrimonio de por medio, nosotros no nos hemos casado con nadie, solo hemos ejercido nuestro rol fiscalizador.