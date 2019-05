Salaverry a Fuerza Popular: Soy un obstáculo para blindajes y obstrucción a la justicia

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry , aseguró que Fuerza Popular busca vengarse de él porque lo considera "un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción a la justicia".

De esta manera, el titular de Legislativo se refirió al informe elaborado por la secretaría técnica de la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda suspenderlo por 120 días sin goce de haber por supuestamente haber presentado informes falsos de su semana de representación.

"La desesperación de la CÚPULA de FP por sacarme de la Mesa Directiva es evidente. Soy un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción a la justicia. Pretenden sancionarme por informes que no elaboré ni firmé. Venganza pura !!! No callaré porque NO LES TEMO !!!", escribió en Twitter.

Cabe indicar que el grupo de trabajo encabezado por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), evaluará dicho informe este lunes 3 de junio. De aprobarse la sanción en la comisión, el expediente pasará al pleno, que deberá decidir la situación de Salaverry.

Según 'Panorama', en un informe sobre una actividad del 21 de febrero del 2017, Salaverry brinda detalles de una visita al distrito de La Esperanza (Trujillo) para abordar la problemática de escasez de servicios básicos, pero la foto que consignó sería falsa.

La foto en realidad sería de una actividad proselitista en el 2013, difundida en la cuenta en Facebook de su entonces asesor Geanmarco Quezada Castro, quien fue retirado de su despacho tras conocerse la denuncia.

En su defensa ante la Comisión de Ética Parlamentaria, Daniel Salaverry aseguró que su firma fue falsificada en los informes falsos presentados sobre sus actividades realizadas durante la semana de representación.