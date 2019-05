Comisión de Ética recomienda suspender 120 días a Daniel Salaverry

Un informe elaborado por la secretaría técnica de la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda suspender por 120 días sin goce de haber al presidente del Congreso, Daniel Salaverry .

El grupo de trabajo parlamentario, encabezado por la congresista Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), evaluará dicho informe este lunes 3 de junio.

De aprobarse la sanción en la Comisión de Ética Parlamentaria, el expediente pasará al pleno, que deberá decidir la situación de Salaverry en las próximas semanas.

Según 'Panorama', en un informe sobre una actividad del 21 de febrero del 2017, Salaverry brinda detalles de una visita al distrito de La Esperanza (Trujillo) para abordar la problemática de escasez de servicios básicos, pero la foto que consignó sería falsa.

La imagen en realidad sería de una actividad proselitista en el 2013, difundida en la cuenta en Facebook de su entonces asesor Geanmarco Quezada Castro, quien fue retirado de su despacho tras conocerse la denuncia.

En su defensa ante la Comisión de Ética Parlamentaria, Salaverry aseguró que su firma fue falsificada en los informes falsos presentados sobre sus actividades realizadas durante la semana de representación.

"Esa firma no me pertenece, es burda y ha sido falsificada. No hay punto de comparación. Jamás tuve participación en esos informes. Acá hay una clara intención de perjudicar al congresista Salaverry", indicó.