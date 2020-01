El especialista en temas electorales, José Tello, señaló que Daniel Mora seguirá postulando al Congreso de la República por el Partido Morado pese a que renunció a su candidatura y al referido partido luego de que se conociera una grave denuncia en su contra por violencia de género hecha por su esposa.

"(Mora) No puede hacer nada, porque se venció el plazo, no se puede retroceder en el tiempo. El límite temporal es fundamental. Me parece que el asunto ya está terminado, el señor Mora va a postular quiera o no”, afirmó a Canal N. Como se recuerda el 27 de diciembre fue la fecha límite para la exclusión, renuncia y retiro de postulantes a las elecciones congresales 2020.

El pasado 18 de enero el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 decidió rechazar la solicitud de retiro del mencionado candidato hecha por el Partido Morado por haber omitido adjuntar a su pedido el acta de adopción del acuerdo de retiro por parte de la organización política.

“El Partido Morado pudo ser más diligente en su pedido, pudo haber tomado acciones de oficio, pero no lo ha hecho y el plazo ya venció”, refirió el especialista.

Ante esta situación, Tello sugirió que Mora no juramente al cargo en caso sea electo congresista, pues en ese caso el que asumiría el puesto sería el accesitario.

“Si sale elegido, simplemente que no se presente a juramentar y que asuma su accesitario, creo que sería lo más correcto. Me parece que una solución sería eso. El calendario electoral es inexorable”, agregó.