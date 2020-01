El exministro y excongresista Daniel Mora aseguro este viernes que no recuerda si pesa otra denuncia de violencia familiar en su contra. Reveló que a lo largo de sus 50 años de matrimonio ha “pasado por muchas de estas cosas”.

“No me acuerdo [si hay otra denuncia así en mi contra], problemas hemos tenido y hemos estado en provincias, en el extranjero y hemos pasado muchas de estas cosas. El drama que yo sufro, lo sufren miles de familias en el Perú”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“Tengo 50 años de casado, problemas hay a cada rato y no estamos para ventilarlos públicamente a cada rato y que no se confunda esto con violencia. Yo nunca he agredido a nadie, menos a una mujer”, remarcó.

En otro momento, Mora criticó que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, haya sido “totalmente desleal” con él tras conocerse la denuncia en su contra, pese a que habló con él al respecto apenas se hizo pública la misma.

“Hablé con Julio Guzmán, le dije de esta situación, le cuento detalles que no he contado de mi drama, del drama de toda una familia que muchas lo sufren, y le dije que estaba dispuesto a renunciar por dignidad. De ahí preparé mi carta de renuncia, me dijo que estaba bien que presentara mi renuncia y se acabó”, relató.

“Me sorprende que luego se haga todo un show. Si Julio Guzmán es deleal con sus dirigentes, cómo será con sus militantes. Qué le costaba aceptar mi carta de renuncia sin decir nada más al respecto”, cuestionó.

Este jueves, Daniel Mora renunció irrevocablemente a su candidatura al Congreso y al Partido Morado luego de que se hiciese público que el pasado 20 de marzo del 2019 su esposa Lilia Virginia Jaureguy lo denunció por violencia familiar.

“Ante la denuncia que viene circulando en redes sociales, expreso con mucho pesar lo siguiente: renunció irrevocablemente a mi candidatura al congreso, así como al Partido Morado”, escribió Mora Zevallos en su cuenta de Twitter.

“Agradeciendo a todos mis seguidores por su respaldo y a los que siempre confiaron en mí”, añadió.