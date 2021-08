El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, José Cueto, aseguró que su grupo de trabajo citará al ministro del Interior, Juan Carrasco, para que esclarezca las suspicacias que trajo consigo la visita de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) el pasado 14 de agosto, con el objetivo de investigar lo ocurrido.

“Independientemente de los resultados sobre si el gabinete ministerial logra o no obtener el voto de confianza por parte del Congreso este jueves, el ministro del Interior tendrá que ser citado a la comisión [de Inteligencia] para de primera fuente comprobar que no se tocó información sensible y confidencial que es parte de investigaciones del Ministerio Público. Tenemos que llegar al fondo de la investigación para cerrar con la cadena de especulaciones que generan dudas en la población”, sostuvo.

En esa línea, Cueto Aservi señaló que para dilucidar las interrogantes sobre la inspección a la Dircote también convocará al actual jefe de esta dirección policial, al comandante general de la PNP, entre otros.

“Se va a citar al comandante general de la PNP así como a todas las personas implicadas en esta inspección. Es inusual que hayan enviado seis equipos de inspección [a la Dircote] cuando lo común es que envíen dos o tres por razones netamente administrativas. Aún no hay una fecha. La Comisión de Inteligencia sesiona los lunes, pero podemos hacer una sesión extraordinaria cualquier día de la semana si se trata de escuchar al ministro del Interior”, dijo el parlamentario de Renovación Popular.

Cabe precisar que el último domingo, César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirmó en entrevista a El Comercio, que la inspección a Dircote parecía más un “allanamiento” al “llevarse computadoras y registros”.

“Para eso se está citando al ministro del Interior. Pero será este jueves que irá al Congreso donde se le harán preguntas sobre la inspección a Dircote y espero que tenga las respuestas a la mano”, mencionó Cueto al respecto.

Como se recuerda, la inspección a Dircote generó una ola de cuestionamientos debido a que el actual primer ministro, Guido Bellido, el parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y el fundador y líder de este partido, Vladimir Cerrón, son investigados por sus vínculos con remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso que operan en zonas dominadas por el narcotráfico.

Sesión conjunta con Comisión de Defensa

Para el también almirante en situación de retiro, es probable que la Comisión de Inteligencia haga una sesión en conjunto con la Comisión de Defensa que preside José Williams de Avanza País para escuchar la versión del titular del Mininter sobre la inspección a la Dircote.

“Es posible que sesionemos en conjunto sobre este caso [inspección a Dircote]. Vamos a tener varias sesiones en conjunto si tenemos temas en común y de interés nacional. La Comisión de Defensa también busca citar al ministro Carrasco, pero aún no han fijado una fecha”, puntualizó.