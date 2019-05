Del Solar: Los proyectos de reforma política deben ser aprobados sin ser desnaturalizados

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , afirmó este jueves que el Ejecutivo los proyectos que conforman la reforma política deben ser aprobados sin ser desnaturalizados, aunque indicó que es no significa que sean al pie de la letra.

Recordó que, en un primer momento se planteo que los proyectos sean debatidos como corresponde, pero lo que se ha dado es que se archiven de forma “exprés”, tal como ocurrió con el relacionado a la inmunidad parlamentaria en la Comisión de Constitución.

De la misma manera, Salvador del Solar comentó que ese hecho y al presenciar hace dos días la manera "vergonzosa e inaceptable" en la que se dejó libre de acusaciones de Pedro Chávarry, en la persona que inició es que se impulsó la cuestión de confianza, en la que se presentarán cinco proyectos de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

“Una reforma tan importante debe ser debatida, debe ser discutida. Nunca hemos querido imponer nuestro punto de vista”, aseveró desde el Congreso de la República, hasta donde llegó para solicitar se fije una fecha y hora para su presentación ante el pleno para presentar la cuestión de confianza.

Salvador del Solar descartó que el Ejecutivo haya querido imponer su reforma y resaltó la disposición al diálogo, la cual se vio plasmada en reuniones con los voceros de las agrupaciones parlamentarias.

“¿Como Ejecutivo hemos querido imponer nuestra reforma? De ninguna manera”, señaló.

Además, dijo que el Gobierno defenderá la reforma política, por lo que han seleccionado cinco proyectos de los doce que constituían los presentados inicialmente a fin de que sean revisados en el Congreso.

“Hemos decidido que llegó el momento de decir ahora hacemos cuestión de confianza. Hemos seleccionado una parte del núcleo fundamental de nuestras reformas”, refirió.

Salvador del Solar recordó también que cuando el gobierno presentó los proyectos de reforma al Congreso el pasado 10 de abril, por tener carácter de urgencia debieron ser debatidos son prioridad en Constitución; sin embargo, esto no fue así.

“La reforma política tiene que discutirse como corresponde, de acuerdo al artículo 105 de nuestra Constitución, con prioridad por haber sido presentada con carácter de urgencia. Habiéndose dicho esto, la respuesta de la Comisión de Constitución fue que no se respetaba la prioridad que la Constitución manda”, dijo.

Además, manifestó que con el archivo del proyecto de inmunidad se le faltó el respecto a la ciudadanía que “quiere recuperar la confianza en sus instituciones” y resaltó lo ocurrido en la Comisión Permanente con el caso Pedro Chávarry.

“Hemos visto cómo hace dos días, de manera vergonzosa, inaceptable, la Comisión Permanente ha decidido una vez más que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry no tiene por qué enfrentar la justicia, el mismo ex fiscal de la Nación vinculado al CNM que dio origen a que necesitemos una reforma de la justicia y de la política”, dijo.

El primer ministro, Salvador del Solar, acudió al Parlamento acompañado por los voceros de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez y Ana María Choquehuanca, y entregó su pedido para exponer la cuestión de confianza al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.