Cuestión de confianza: Congresistas a favor y en contra de anuncio de Vizcarra 

Congresistas de diferentes agrupaciones opinaron sobre el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, quien anunció este miércoles que presentará una cuestión de confianza por cinco de los 12 proyectos de reforma política presentados al Congreso.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) calificó el discurso del mandatario como “provocador” y “lleno de fantasías y falsedades”.

“Es un discurso lleno de fantasías y de falsedades. Creo que es un discurso que ha podido hacerlo en otro tono, ha planteado cinco temas que son temas diversos y que prácticamente quiere que se aprueben como él quiere, eso es imposible. El Congreso no es mesa de partes del Gobierno”, afirmó en diálogo telefónico con Canal N.

Por su parte, Karina Beteta (Fuerza Popular) lamentó la posición del presidente Martín Vizcarra e indicó que el Congreso evaluará la cuestión de confianza que presentará el Ejecutivo.

“Lamentar la actitud del presidente Vizcarra, yo esperaba que pudiera salir con un mensaje conciliador e invocando a la unidad de todas las instituciones, respetando las autonomías de cada uno de los poderes del Estado […] El pedido de confianza que ha hecho el presidente será evaluado en el Congreso como corresponde y hay un debate que tendrá que hacerse, una interpretación”, señaló.

A través de las redes sociales, el vocero de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, expresó su respaldo a la decisión de Vizcarra de plantear una cuestión de confianza, así como en el pedido de reconsideración del archivo de las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Mi pleno respaldo al presidente de la República en la cuestión de confianza y en reconsiderar el rechazo vergonzoso de denuncias y destitución a Pedro Chávarry por parte de mayoría irresponsable”, escribió en Twitter.

La agrupación Frente Amplio también se pronunció al respecto y aseveró que no otorgarán la cuestión de confianza debido a que están a favor del cierre del Legislativo.

“El Frente Amplio no dará la cuestión de confianza y reafirmamos nuestro llamado al pueblo a exigir el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones”, indicaron.

El legislador Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que “no era necesario” plantear este pedido. Indicó que el mandatario adoptó una actitud "agresiva y desafiante".

“Yo creo que no era necesario que el presidente adopte una actitud agresiva y desafiante para […] plantear la cuestión de confianza. En esa parte no estoy de acuerdo, no en la forma que lo ha hecho porque afecta a una institución del Estado como es el Congreso. Él dice que no está pechando, lo está golpeando además con un mal tono”, refirió.