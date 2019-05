Bruce: Vizcarra escogió el peor día del Congreso para plantear cuestión de confianza

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) pidió que se mantenga la calma y que se busque una salida a la situación que se genera tras el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra en el cual confirmó que plantearán cuestión de confianza sobre cinco de doce proyectos de reforma política.

También consideró que el mandatario eligió el peor día del Legislativo para recurrir a esta herramienta que, recordó, es Constitucional y no implica el cierre inmediato del Parlamento.

"Hoy, después de ayer, es el peor día para el Congreso de la República, día que el presidente ( Martín Vizcarra) ha escogido no por coincidencia para hacer este planteamiento", comentó Bruce en declaraciones a RPP.

"Hay que tomarlo con serenidad. Tenemos parte de la culpa y hay que ver de qué manera enmendamos", añadió.

Carlos Bruce cuestionó los términos que usó Martín Vizcarra para criticar al Congreso por haber votado en la Comisión Permanente en contra de la destitución e inhabilitación del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, así como de la posibilidad de que sea investigado por organización criminal.

"El presidente usó frases que hubiéramos preferido no escuchar como aquello de que los congresistas están buscando inmunidad para no ser procesados. Nosotros no, porque nosotros tenemos inmunidad hasta el 2021. Estamos hablando de congresistas que van a venir en el 2021", indicó.

El legislador, por último, reconoció que la responsabilidad del Congreso fue "no haber tenido sintonía con lo que la gente quería y lo que las pruebas decían" al haber protegido a Pedro Chávarry.