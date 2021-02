El último miércoles, la presidenta de la comisión de Justicia del Congreso, Leslye Lazo, citó para el próximo lunes 1 de marzo a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a fin de que informe sobre los detalles de la reunión secreta que tuvieron las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes fueron removidas del Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”, con el expresidente Martín Vizcarra, en el año 2018.

Desde Acción Popular también buscar citar a Sánchez y Castro ante el referido grupo de trabajo para que no solo den más detalles de dicha reunión, sino también para que brinden un balance de la investigación y el estado de las denuncias que presentaron contra jueces, fiscales, abogados y empresarios.

“Voy a enviar un oficio a la presidenta de la comisión (de Justicia) porque aquí hay mucho que aclarar. Esta reunión (con Martín Vizcarra) es un escándalo y no debe quedar así. Pediré que se dé la prioridad del caso a esta citación debido a que estamos ante un hecho bochornoso que afecta a una de las instituciones más importantes del país, como es el Ministerio Público”, dijo a Gestión el legislador acciopopulista Otto Guibovich.

El integrante de la comisión de Justicia lamentó que tanto Sánchez como Castro le dedicaron más tiempo a ventilar sus diferencias en los medios de comunicación, que avanzar en la investigación.

“Parece que el caso (Cuellos Blancos del Puerto) está congelado, porque no he visto más avances de lo que ya se sabía. (Las fiscales) se han dedicado a pelearse entre ellas y no se enfocaron en lo principal. ¿Cuántos denunciados y audios tenemos? Hay que saber qué está pasando ahí (…) todo esto me parece sospechoso. Es más, quizás haya más audios que estén a punto de salir”, cuestionó.

Ávalos debe asistir

Respecto al accionar de Zoraida Ávalos, Guibovich cuestionó que, en su calidad de fiscal suprema y titular del Ministerio Público, no haya estado enterado de la reunión de las fiscales con el exmandatario.

“Un jefe es un jefe. Si tu subalterno está con problemas de este tipo y tú no estás enterado, pues estás pintado en la pared o cada quien hace lo que quiere (en la Fiscalía). En los dos casos, estamos mal. El Ministerio Público es demasiado importante para que estén pasado este tipo de cosas”, enfatizó.

En ese sentido, recalcó que es importante que la titular del Ministerio Público acuda a la citación formulada por la presidenta de la comisión de Justicia.

“En el Congreso ya hemos citado anteriormente al jefe de la ONPE. La Fiscalía tiene el mismo nivel de independencia y autonomía, no estaría mal que la señora fiscal acuda a la citación. También ha venido la presidenta del Poder Judicial, por lo que creo que Zoraida Ávalos no debería poner trabas”, anotó.

Zoraida Ávalos negó tener conocimiento de la reunión que sostuvieron las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro con el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Hugo Pérez)

Por su parte, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, dijo que su partido está evaluando pedir la renuncia de Ávalos al cargo, tras señalar que no creen en su versión. “Yo no me puedo permitir decir que la Fiscal de la Nación no sabía que sus fiscales, las más importantes, iban a la casa del presidente a reunirse con él (…) no nos tomen el pelo”, cuestionó en diálogo con Exitosa.