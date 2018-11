Cuculiza: "Que me hayan cambiado por Moisés Mamani, me duele en el alma"

Luisa María Cuculiza, excongresista del fujimorismo, aseguró sentir dolor de que la hayan relegado en la posibilidad de candidatura para este período 2016-2021 y que hayan dado oportunidad a otros como Moisés Mamani.

"Que me hayan cambiado por Moisés Mamani, me duele en el alma. Igual pasa con Yesenia Ponce y otras congresistas que no tienen el fujimorismo en el corazón", comentó en entrevista con ATV.

Además, comentó que Keiko Fujimori se equivocó al apartar a cuadros históricos y representativos del Congreso de la plancha.

"Su error fue no compartir con el resto del partido, de quienes la acompañaron durante diez años en el Congreso", comentó.

Sobre ella, aún no irá a visitarla al penal de Chorrillos, donde permanece recluida con prisión preventiva.