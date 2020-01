A solo diez días para las elecciones congresales, los electores empiezan a abandonar la indiferencia mostrada en esta breve campaña. Y es que el segundo simulacro de votación que realizó Pulso Perú revela que entre diciembre y enero se redujeron –entre los votantes de Lima– de 60% a 47% los que aún no tienen candidato o piensan anular o viciar el voto.

No solo eso, el sondeo también indica que de los 21 partidos que participan en la lid electoral en la capital cuatro de ellos agrupan al 53% de los votos válidos.

Estos son Acción Popular, Partido Morado, Fuerza Popular y Podemos.

Suben y bajan

El simulacro de votación ratifica el liderazgo de Acción Popular en Lima.

No obstante, el partido de la lampa cae de 24% a 18% en los últimos treinta días, siempre teniendo en cuenta los votos válidos; es decir, sin contabilizar los blancos y viciados.

Fuerza Popular abandona el segundo lugar. Esta vez tiene 13% de intención de voto, seis puntos menos que en diciembre. De esta forma se ubica en tercer puesto.

En la otra vereda está el Partido Morado, que aparece segundo luego de pasar de 9% a 15%.

El principal avance lo experimentó Podemos, el partido de José Luna Gálvez, que encabeza Daniel Urresti en la capital. Esta agrupación pasó del grupo de otros, a un 7%.

Otro detalle del sondeo es que 12 de los 21 partidos en carrera tienen una intención de voto mayor a 2%. El resto no supera esa valla.

Entre las agrupaciones que están relegadas está Contigo, que reúne a los excongresistas de Peruanos Por el Kambio, así como Solidaridad Nacional.

Avances y caídas

Además del Partido Morado y Podemos por el Progreso del País, sorprende el avance del Frepap, que aparece en séptimo lugar con 6%, cuatro puntos más que el mes pasado. Incluso, supera al Apra, que figura octavo.

Solo en Lima, hay siete partidos que pasan la valla electoral del 5%. Aunque, vale precisar que este mecanismo se mide con los votos a nivel nacional.

Precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones decidió ayer que la valla se usará para la elección de representantes al nuevo Parlamento, pero no para la depuración de agrupaciones. Es decir, los partidos que no superen dicha barrera no perderán la inscripción como ha sucedido desde las elecciones del 2006 (ver página 27).

Ficha Técnica

Encuestadora: Datum Internacional.

Público objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos.

Margen de error: +/- 4.9%, con un nivel de confianza de 95%.

Tamaño de la muestra: 400 encuestas efectivas.

Fecha de campo: 11 al 13 de enero del 2020.

Técnica: Encuesta personal (cara a cara) en hogares.