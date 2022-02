Cuatro bancadas están dispuestas a dialogar con el primer ministro, Aníbal Torres, con miras al voto de confianza, si es que antes retira a Hernán Condori y Carlos Palacios de las carteras del Minsa y Minem, respectivamente.

Horas antes, el titular de la PCM había cuestionado a la oposición y dijo que en el Parlamento hay un grupo que pretende desconocer que el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones generales.

En esa línea, indicó que a cada momento piden la salida del mandatario. “Trabajan día y noche para la vacancia, o sea son golpistas, y sin embargo se llaman demócratas. Nosotros les extendemos las manos a ellos. No queremos seguir discutiendo esos problemas, sino los nacionales”, declaró.

Por la tarde, adelantó que hoy o mañana se acercará al Congreso para fijar una fecha en la que solicitará el voto de confianza.

-Las condiciones-

Las bancadas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú consideraron importante que el presidente Pedro Castillo cambie a los ministros de Salud y Energía y Minas, con el fin de dialogar nuevamente. Coincidieron en que sería una señal de que el Gobierno al menos intentaría rectificarse de sus errores.

En diálogo con Gestión, el parlamentario de Acción Popular Luis Aragón dijo que Condori y Palacios representan la cuota cerronista en el Gabinete.

Recordó que tras la designación de ambos, varios funcionarios han renunciado en sus ministerios. Agregó que esperará la presentación del Gabinete para decidir si dará o no la confianza.

Su colega de bancada Karol Paredes fue más directa. Declaró a este diario que si no hay cambios de ministros cuestionados y no observa los planteamientos del Ejecutivo en política nacional, no dará el voto de confianza.

-Cambios y paridad-

En Alianza Para el Progreso, la legisladora Heidy Juárez afirmó que el Ejecutivo también tiene que formar un Gabinete con paridad y sin ministros denunciados por violencia familiar.

“Nosotros hemos dado dos veces el voto de confianza al Gobierno y no han sabido aprovechar. Seguimos con los mismo problemas de siempre”, refirió a Gestión.

Desde Renovación Popular, Alejandro Muñante dijo que en caso el Gobierno les envíe una invitación para el diálogo, lo evaluarán, pero recalcó que antes Torres debe bajar su tono y dejar de llamarlos “golpistas”.

En la misma línea, Enrique Wong, de Podemos Perú, pidió que el titular de la PCM sea más comprensivo con la oposición y retire a ministros cuestionados. Por su parte, Wilmer Elera, de Somos Perú, señaló que su grupo no pondrá ninguna condición para dialogar con Torres.

A modo de respuesta a la oposición, Torres defendió la idoneidad del titular de Salud. “No tiene sentencia o acusación”, declaró desde el Cusco a Canal N.

-Las claves-

Reforma. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el predictamen de reforma constitucional que elimina el pedido de voto de confianza obligatorio que deben hacer todos los nuevos gabinetes.

Críticas. Para Ruth Luque, socia del Gobierno, lo aprobado es una reforma “grosera para cuidar intereses vacadores”.