En el Perú hay 1’434,740 personas inscritas en los 24 partidos políticos, según estadísticas del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

En los últimos cinco años la cifra de afiliados de las agrupaciones políticas se incrementó en 394,428; sin embargo, en el 2014 habían cuatro partidos menos que en la actualidad.

Este dato estadístico demostraría que hoy en día hay una mayor participación de personas en los partidos políticos.

Pero, ¿realmente es así?

Consultado por Gestión, el director de Idea Internacional en Perú, Percy Medina, señaló que es muy difícil determinar si hay un aumento de personas inscritas en los partidos, debido a que sus padrones no han sido actualizados y en muchas ocasiones “están inflados”.

“Quizás en algunos partidos sí lo hubo, pero en general la tendencia es que la cifra ha disminuido. Si uno mira las cifras de otros países como el Perú, la tendencia de afiliados de partidos disminuyó, por lo que este fenómeno también se repite aquí”, acotó

El experto en temas electorales añadió que todas estas cifras se deben tomar con pinzas, debido a que resultan “engañosas”.

“Los padrones no han sido modificados, no se ha eliminado los nombres de las personas fallecidas y los que renunciaron, etc. Muchos de los partidos históricos no han depurado sus listas, que vienen de los 80 o 90”, advirtió.

Finalmente recordó que actualmente ninguna norma electoral obliga a los partidos a actualizar sus padrones. En ese sentido, cuestionó que estas agrupaciones no reciban ninguna sanción por presentar cifras erradas.

“El JNE no revisa los padrones y no hay mecanismos de verificación. Esto ocasiona que lo que los partidos presenten cifras infladas de sus afiliados”, acotó.

¿Quiénes perdieron y ganaron?

Solidaridad Nacional no pasa su mejor momento debido a las investigaciones que realiza la Fiscalía contra sus principales dirigentes, entre ellos, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda.

Adicional a ello, dicha agrupación atraviesa una severa crisis institucional por la ola de renuncias de sus dirigentes y militantes registradas en los últimos años.

Para muestra un botón. De acuerdo al ROP, Solidaridad Nacional es el partido con mayor pérdida de afiliados en los últimos cinco años.

El año pasado registró 4,519 adherentes, 16,020 menos que lo reportado en el año 2014.

A Solidaridad Nacional le sigue el Partido Nacionalista, que perdió 11,661 simpatizantes, y el Apra, que sufrió la baja de 10,119 personas inscritas.

En la vereda del frente se ubica Alianza para el Progreso (APP). El partido que fundó César Acuña ganó 114,703 afiliados en los últimos cinco años.

Solo el año pasado APP incrementó su número de simpatizantes en 62,679.

Le siguen Somos Perú, que ganó 34,385 adeptos, y el Frepap, cuyo padrón de afiliados se incrementó en 23,520.

¿Y Fuerza Popular?

A diferencia de los partidos antes mencionados, Fuerza Popular es una de las agrupaciones que ha mantenido, en gran parte, su número de personas inscritas. Nunca baja de 7400.

En los últimos cinco años solo perdió 220 simpatizantes, un número mínimo en comparación con otros partidos.

Otra agrupación que también mantiene su número de adherentes es Contigo, conocido antes como Peruanos por el Kambio. No baja de 7,600.