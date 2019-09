El enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo podría tomar un nuevo giro en los próximos días, estimó el analista político Enrique Castillo.

Sostiene que cada vez es más probable que el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el presidente Martín Vizcarra no será aprobado en el Congreso.

“Hay un grupo que está presionando al presidente a que no espere a que se rechace el proyecto y presente una cuestión de confianza. Y lo están animando a hacerlo esta semana. Si él accederá a esa presión, esa es la gran duda”, subrayó.

Si Vizcarra presenta la cuestión de confianza, se abre un primer escenario: el Congreso la rechaza y el presidente lo disuelve. “Entonces Vizcarra gobernaría con la Comisión Permanente hasta elegirse al nuevo Congreso”, refirió.

Se convocarían a nuevas elecciones parlamentarias para que culminen el periodo legislativo hasta el 2021. “Pero ¿quién postularía para ser congresista por solo un año y sin poder reelegirse?”, se preguntó.

Pero aquí también se abre la posibilidad de que pese al rechazo de la cuestión de confianza, el presidente decida no disolver el Congreso. “Puede suceder que el mismo presidente diga: quiero cargar a mis nietos y no quiero que me vayan a meter a la cárcel (en el futuro)”, anotó Castillo.

Otro escenario sería que el Congreso sí de el voto de confianza al Ejecutivo para ganar tiempo, pero archiva el proyecto de adelanto de elecciones. En este caso, el periodo de conflictividad entre el Ejecutivo y el Congreso continuaría y se agravaría, estimó Castillo.

Renuncia presidencial

Castillo sostuvo que un segundo gran escenario se abre con la posible elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, prevista por el Congreso para el este 30 de setiembre.

Si a esto se suma el rechazo del proyecto de adelanto de elecciones, ello podría forzar a Vizcarra a renunciar. “Hasta hace tres días consideraba inviable la renuncia, pero hoy sí la considero”, anotó.

Allí se abrirían dos posibilidades: si la vicepresidenta Mercédes Aráoz renuncia o no. Castillo se inclina por la segunda opción, más aún si el fujimorismo le ofrece darle gobernabilidad. “Veo improbable que ella renuncie a ser la primera presidenta en la historia del Perú”, apuntó.

¿Es posible llegar a un consenso?

Enrique Castillo indicó que un tercer escenario podría resultar de un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso. Refiere que algunos congresistas le han señalado que sí hay una corriente de diálogo en el Congreso.

Pero a cambio de aprobar la propuesta de adelanto de elecciones, los parlamentarios pedirían aprobar también la bicameralidad, con posibilidad de reelección solo para el caso de los senadores, entre otras propuestas de parte del Congreso.

“Así el Ejecutivo tendría una victoria parcial; y el Congreso también mostraría una victoria parcial, lo cual contentaría a ambos lados”, anotó.