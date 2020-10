Si bien las cifras que arrojan algunos indicadores que miden el impacto del covid-19 en nuestro país siguen cayendo, otras se han estancado.

Por cuarto día consecutivo la curva de exceso de fallecidos en el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) dejó de disminuir, tal como venía ocurriendo desde setiembre pasado, y se estancó entre 113 a 115 decesos al día.

No obstante, dicha cifra aún no se equipara a lo reportado entre enero y marzo pasado.

Fuente: Farid Matuk

La estabilización en la cifra de exceso de muertes no solo se aprecia en Lima y Callao, sino también en las demás regiones del país.

Cifras y cálculos

Al respecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que pese a que las cifras del SINADEF se han estancado, no hay que bajar la guardia.

“En algún momento expliqué (que estas cifras) se van a estabilizar, porque la pandemia no ha terminado. El virus está con nosotros. La transmisión en estos momentos es menor pero el virus está con nosotros”, señaló durante una actividad oficial.

La titular del sector recalcó que aún habrá personas que se infectarán, serán hospitalizadas, y en el peor de los casos, fallecerán por complicaciones con el virus.

“Desafortunadamente se calcula que probablemente permanezcamos con una cifra de, alrededor, de 100 personas que perderán la vida debido a esta pandemia. Eso fluctúa, porque la cifra, a veces, es 62, otro día es 80, va ir variando”, enfatizó tras precisar que será imposible que la cifra de exceso de fallecidos llegue a cero.

¿A qué se debe?

Consultado por Gestión, el exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, indicó que es muy prematuro para señalar si hay un verdadero estancamiento en la cifra de exceso de fallecidos.

“La forma de evaluar data en el Sinadef no es fijándonos en lo que pasa en un día, dos o tres, sino hay que esperar los resultados de 7 a 10 días, para asegurarnos que la tendencia de exceso de fallecidos sea realmente interpretable como real y no atribuible a un artefacto estadístico”, señaló.

El especialista dijo que no le extrañaría que la cifra de exceso de fallecidos vuelva a subir, debido a que el Gobierno no ha hecho nada para frenar la cadena de contagios.

“A mí no me extrañaría que haya un rebrote o segunda ola del virus, porque realmente la cifra de contagios no disminuyó, lo que disminuyó fueron los decesos y el número de pruebas que se realiza a la población”, acotó.

Por su parte, el exintegrante del grupo Prospectiva del Minsa, Farid Matuk, remarcó que este estancamiento en las cifras se debe a que la cobertura del SINADEF ha mejorado a consecuencia de la pandemia, por lo que ya no registra muertes informales.

“El exceso de muertes en Sinadef está convergiendo a un nuevo nivel, que se explica por la reducción de la subestimación de este registro. Esta mejora de cobertura se explica por los efectos de la epidemia en nuestros registros administrativos”, acotó el también exjefe del INEI.

Matuk consideró que la curva de exceso de fallecidos en el SINADEF tendrá un incremento considerable con el pasar de las semanas.

“Mi impresión a la fecha es que de los 300 decesos en promedio que había, vamos a subir a 400 muertes. Va a ver un fuerte incremento, pero no es que haya mas muertes por el covid-19, sino que ahora se registran de manera más completa”, agregó.

Finalmente, Marco Loret de Mola, director de Matlab, recalcó que si bien la cifra de exceso de fallecidos se ha nivelado por tercer o cuarto día consecutivo, eso no significa que haya un real estancamiento.

“En algún momento tenía que llegar el momento en que la cifra no caiga estrepitosamente, se tenía que frenar. Era algo que se esperaba, que fuese más cercano a años anteriores. Ahora, el sistema del Sinadef ha mejorado bastante y, de repente, no deberíamos llegar a la misma cifra de fallecidos del año pasado, porque ahora se está haciendo un mejor control”, dijo a Gestión.