Nuestro país ya alcanzó la cifra de 1′582,367 casos positivos de covid-19. El último lunes el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 7,842 nuevos contagios.

La semana pasada se presentaron los picos más altos del año: 12,916 casos el 1 de abril, 11,916 casos el 26 de marzo y 11,260 casos el 24 de marzo.

Pero no solo se aprecia un incremento en los contagios, sino también en la cifra de decesos y ocupación de camas UCI.

Al respecto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que en estas semanas estamos llegando a la cúspide de la segunda ola del virus.

“Se ha incrementado la mortalidad. Todo indica que en estas semanas estamos llegando a la cúspide de la segunda ola (del covid-19), y (a partir de) ahí podrá irse modificando en adelante”, señaló a TV Perú.

El titular del Minsa dijo que su institución se encuentra a la expectativa de las cifras que se vayan a publicar en los próximos días, a fin de determinar si la cuarentena por Semana Santa tuvo algún impacto o no.

“Esperamos ver qué impacto ha tenido esta cuarentena por Semana Santa. Si ha sido respetada por la gente, se verá una reducción en la incidencia de casos y en la mortalidad. Eso es algo que nos preocupa”, acotó tras precisar que el Gobierno viene intensificando la implementación de Camas UCI y oxígeno a nivel nacional.

Óscar Ugarte señaló que el Gobierno está redoblando esfuerzos ante la proliferación de la variante brasileña en el país (Foto: PCM)

En 10 a 15 días

Consultado por Gestión, el analista de datos y miembro de Open COVID Perú, Juan Carbajal, consideró que nuestro país ya se encuentra en la cúspide de la segunda ola del virus.

“Al día de hoy vemos que hay un descenso lento en la curva epidemiológica, y posiblemente esto es un indicio de lo que señala el ministro: estamos en plena cúspide (de la segunda ola). Vemos que se ha formado una especie de meseta, y que hay una tendencia al descenso. Esperamos que en esta semana se concrete eso”, anotó.

Respecto a la Semana Santa, el especialista dijo que recién entre 10 a 15 días se verá si la cuarentena tuvo algún efecto o no.

“Si bien el Gobierno dictó cuarentena por cuatro días, la realidad es que días previos al jueves santo mucha gente empezó a viajar, y usted sabe que el virus no se mueve solo, sino con la gente. Esperemos que ese impacto no sea tan fuerte como para que no contenga el descenso que estamos viendo en la curva de contagios”, enfatizó.

Mortalidad y regiones

Carbajal advirtió que la curva de contagios en dos regiones (Apurímac y Huánuco) se encuentra en ascenso. Precisamente estas dos ciudades se encuentran en situación crítica.

En tanto, hay otros cinco departamentos que se encuentran en una meseta. Estos son Puno, Moquegua, Pasco, Huancavelica y Ayacucho.

En lo que respecta a la curva de fallecidos, ocho regiones se encuentran en situación de alerta, debido a que las cifras empezaron a subir. Estas son: Áncash, Cajamarca, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.

“Si uno ve las cifras del Sinadef de enero, febrero y los primeros días de abril, se podría decir que a diario están muriendo más de 1,000 personas por toda causa, y aún no se percibe un descenso”, dijo el analista.

Variantes

Ugarte reconoció que la variante de Manaos (Brasil) del covid-19 ya está en casi todo el Perú.

“La variante británica es casi nula, pero la brasilera sí está en casi todas las regiones con diverso grado, más en las zonas de frontera con Brasil, pero también por las vías de comunicación internas que se encuentran en el norte y en el centro. Está en casi todo el Perú”, advirtió.

Al respecto, Lely Solari, infectóloga del INS, adelantó que la idea es realizar un estudio en todo el país.

“Nuestro objetivo es que el 1% de todos los pacientes positivos del país pasen por este estudio para conocer que variantes están circulando”, señaló en radio Exitosa, tras precisar que a lo largo de la pandemia se han registrado 21 variantes del covid-19 en el país.