Si bien algunas cifras relacionadas al covid-19 en nuestro país han empezado a descender, otras siguen incrementándose

El Ministerio de Salud (Minsa) identificó las regiones con las tasas de incidencia acumulada por covid-19 más altas a nivel nacional, registradas en las últimas cuatro semanas.

Este indicador mide los casos nuevos de infección que se registran por cada lugar y en un determinado periodo de tiempo.

De acuerdo al informe del Centro Nacional de Epidemiología, al que accedió Gestión, Moquegua lidera el ránking (6.17), seguido de Madre de Dios (3.95), Tacna (3.83), Amazonas (3.12) e Ica (2.51).

Las demás regiones, entre ellas, Lima, Áncash, Cajamarca, Loreto y Lambayeque, tienen un indicador menor a 2.5.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología

Hospitalizaciones

Por su parte, el director de MatLab Perú, Marco Loret de Mola, informó que la cifra de hospitalizaciones por el virus, a nivel nacional, está descendiendo. Esto, a pesar de que diariamente se reportan alrededor de 5,000 a 7,000 nuevos contagios

“Actualmente, el promedio de hospitalizaciones es de 12,268. Por tercera semana consecutiva la cifra de hospitalizados está decreciendo. Es bastante positivo este comportamiento, hay que tomarlo de la mejor manera”, señaló a RPP.

Precisamente, ayer el Minsa reportó 11,830 hospitalizaciones, 332 menos que la cifra registrada el último día martes.

Fuente: Minsa

Positividad sube

Sin embargo, Loret de Mola advirtió que, entre el lunes y martes pasado, la positividad del virus, a nivel nacional, creció de 20% a 30%. Ayer la cifra bajó tres puntos (27%).

Desde que empezó la pandemia a la fecha, según dijo, es la primera vez que se aprecia un incremento de 10 puntos porcentuales en este indicador.

“Aún no nos explicamos cómo, de un día para otro, la positividad subió 10 puntos. No sabemos por qué razón. Lo peor es que el Minsa no nos están dando información al día sobre el porcentaje de positividad, ni la cantidad de pruebas que se hacen. Estamos ciegos en ese aspecto”, cuestionó.

Fuente: Minsa

Mortalidad

En otro momento, el matemático indicó que en 14 regiones del país se aprecia un descenso en la cifra de fallecidos por el covid-19; sin embargo, recalcó que estas jurisdicciones aún no logran llegar a su promedio histórico.

Estas son: Lima, Arequipa, Callao, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Piura.

En tanto, hay otros cinco departamentos que ya lograron acercarse considerablemente a las cifras de muertos que tenían en su promedio histórico. Estos son: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Loreto y Madre de Dios.

“En el caso de estas cinco regiones, tienen picos de fallecidos para arriba y para abajo, pero ya se está nivelando con las cifras de los años anteriores”, acotó.