El próximo martes, la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres covid-19 del Congreso participará junto al ministro de Salud, Víctor Zamora, en una sesión virtual con el fin de informar las medidas sanitarias tomadas por el brote de la pandemia.

Gestión pudo conversar con el congresista Leonargo Inga, presidente de la Comisión.

¿Qué informes pedirán al ministro Zamora?

Muchos de los congresistas que han salido positivos han pasado las pruebas rápidas y salieron negativos. Nosotros tenemos una posición e inquietud al respecto. Cuando las pruebas rápidas se compraron a la misma empresa que le vendió a España, el ministerio dijo que no se le está comprando a esa empresa si no a otra que tienen las garantías de tener una prueba rápida confiable.

Luego, el ministro Zamora, manifestó que a pesar que se están comprando pruebas a una empresa de confianza y reúne todas las condiciones que el país requiere, el ministerio iba a coger un lote de esas muestras para hacer una especie de “pruebas” en pacientes que hayan vencido la enfermedad. Sin embargo, no se especificó ni qué población ni que muestras o qué tipo de personas iban a someterse estas pruebas rápidas.

¿No han tenido acceso a esa información?

Nunca se mostró el resultado de esa comprobación de pruebas rápidas o texteo que se hizo. La condición de efectividad era esa. Los resultados no los hemos visto, al menos nosotros no tenemos acceso a esos resultados.

¿El sector está ocultando información?

Lo que creo es que no nos han dado la información que nosotros hemos requerido. Luego han soltado la prueba a todos lados y ahora se empiezan a ver falsos negativos y no van con lo que nos prometieron. En verdad, es un cuestionamiento muy serio y se tiene que evaluar. He pedido también al Ministerio de Economía que me facilitará en el expediente de las compras de las pruebas rápidas, hasta el momento no me responde formalmente. He estado revisando la página de PerúCompras, pero no se encuentra el expediente . Que nos expliquen porque eligieron al proveedor.

¿Pedirían la renuncia del ministro si encuentra alguna irregularidad?

Definitivamente no podemos tener este tipo de actitudes en un momento de emergencia, en el que país requiere, con seriedad, saber la realidad de cómo se están llevando los planes de crisis. Eso significaría que realmente lo que están trabajando no tiene resultados. Si están comprando una prueba que no sirve, no se están fijando cuánta plata se está invirtiendo.

Ud. cuestiona también la distribución…

También esté el tema de la distribución. Se está Invirtiendo y arriesgando el personal de salud . En diferentes zonas se está haciendo el barrido de información con estas pruebas,¿cuánto personal de salud estará dando falsos negativos?. Estamos exponiéndolos innecesariamente.

¿Le pedirían al ministro que ponga su cargo a disposición?

Consideramos que hay que agotar todos los mecanismos de diálogo. No hay que olvidar que este Gabinete aún no tiene el voto de confianza ,entonces, eso no va a pasar por ahora.

¿Descarta una interpelación?

Sí, porque lo que se va a buscar primero es ver el tema de voto de confianza. No lo tienen hasta ahora. Este tema ni siquiera se ha tocado en Junta de Portavoces. Y no es prudente hacer una interpelación.

Voto de confianza

¿Tienen fecha para debatir el voto de confianza?

Ese tema lo está viendo la Mesa Directiva. Se supone que dentro de los 30 días de instalado el Congreso se debería de llamar al voto de confianza, pero ya pasó la fecha límite. Esto es un caso excepcional.

¿Qué le pedirán al ministro Zamora?

Queremos saber cuánto van en la aplicación de su plan, cuáles han sido los resultados que han tenido y qué es lo que van hacer en el corto y mediano plazo. Queremos ver cuál es el futuro de la reforma de salud. La Comisión va a recoger propuestas de diferentes regiones y vamos a dar un informe especial para que se considere en la reforma.

¿Cuándo citarán al ministro de Educación, Martín Benavides?

Tenemos eso en evaluación. Debemos trabajar articuladamente con otras comisiones. En este sector, lo que ha hecho el presidente es sólo alargar la situación como lo viene haciendo el ministro. Las compras de tablets tampoco son la solución. El gobierno está dando medidas para tapar huecos. Y no solo en salud sino también en otros sectores.