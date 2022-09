Durante los últimos 12 meses al menos 2.1 millones de peruanos entregó alguna coima, regalo o pago indebido a pesar de la inmovilización social obligatoria y virtualización de los trámites y gestiones durante la pandemia. Así lo revela la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética ejecutada por Ipsos.

La proporción asciende hasta el 14% en el segmento C y al 16% entre los hombres, indica el estudio, mientras que a institución a la que más peruanos han entregado alguna coima es la policía (7%), le sigue Un hospital o establecimiento de salud (4%), un establecimiento de justicia - juzgado, corte, fiscalía - (3%), un municipio (3%), una escuela (3%), un ministerio(2%).

De otro lado, 19% (3.6 millones de peruanos) señala que alguna vez en la vida, ha pedido un favor para conseguir trabajo o para facilitar un trámite en el sector público para él o algún familiar.

Sextorsión

Un 8% de peruanos indica haber sido víctima o conocer a alguien que haya sido víctima de sextorsión; es decir, haber recibido una propuesta de carácter sexual para resolver algún problema o trámite en relación a la policía, municipio, instituto o universidad, establecimiento de saludo colegio en los últimos 12 meses.

Entre quienes declaran haber tenido la experiencia, solo 1 de cada 3 habría hecho una denuncia. Entre los que no lo hicieron, las principales razones para no hacerlo fueron el temor a represalias y la creencia de que las autoridades no harán nada al respecto.