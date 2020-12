La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presentará hoy a las 3 p.m. ante la Comisión COVID-19, que preside el congresista Leonardo Inga, para informar sobre los retrasos de la compra vacunas contra el coronavirus.

La premier Bermúdez dará a conocer sobre la situación en que se encuentran los convenios suscritos con los laboratorios proveedores de la vacuna y la disponibilidad existente para el país, ya que la ministra de Salud Pilar Mazzetti en la sesión anterior informó que para fines de diciembre se tendrían en Perú las primeras 50, 000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNtech.

Sin embargo, el anuncio de Mazzetti fue desmentido anunciándose días después de que las vacunas llegarían recién al país el primer semestre del 2021, provocando una serie de cuestionamientos a la gestión realizada por el gobierno de Vizcarra para adquirir las dosis de las vacunas de Pfizer, pese a que se realizaron conversaciones con laboratorios y dos acuerdos vinculantes preliminares con la compañía Pfizer y otro mediante el esquema de Covax Facility.

Violeta Bermúdez también dará a conocer sobre las acciones y resultados obtenidos por la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, adquisición, donación y distribución de las vacunas contra la COVID-19, creada por Resolución Suprema 79-2020-RE.

Más presentaciones

Otra de las invitadas a la sesión extraordinaria de la Comisión Especial es Esther Astete Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores quien responderá sobre las negociaciones que realizó la comisión de la Cancillería para la adquisición de las dosis de vacunas.

A la sesión de la Comisión COVID-19 también se presentará Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, quien dará conocer las medidas preventivas y coercitivas ejecutadas respecto al cumplimiento de los protocolos de prevención del virus, así como el cumplimiento de los aforos permitidos en mercados, locales comerciales, industriales y de servicios.

El burgomaestre informará además de las acciones, contingencias y resultados del Plan Navidad 360° aplicadas por la Municipalidad de Lima Metropolitana, así como las iniciativas para incentivar el comercio local, cumpliendo todos los protocolos estipulados en la emergencia sanitaria.

“La población necesita conocer si vamos a contar con las vacunas en el primer o segundo semestre del 2021. La información que nos han brindado no se ajusta a la verdad, y han tratado de culpar al Congreso de ser responsables de que no se tenga ningún acuerdo firmado con algún laboratorio para la dotación de vacunas. Esa afirmación es falsa y desde la Comisión COVID-19, no admitimos esa responsabilidad”, expresó Leonardo Inga.