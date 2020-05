La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, saludó los requisitos solicitados en el protocolo sanitario dispuesto por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud (Minsa), para la reactivación de algunas actividades económicas.

En Ideeleradio, consideró que el empresario “debe ponerse en los zapatos del trabajador” y velar por la protección de su salud por la emergencia sanitaria nacional a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“[Dicen] que se piden altas exigencias europeas. ¿Por qué no? Por qué no exigir a los empleadores que en cierta manera van a tener un beneficio económico al movilizar su actividad empresarial. ¿Por qué no exigir a los empleadores que en cierta manera van a tener un beneficio económico al movilizar su actividad empresarial que sean muy acuciosos, muy exigentes con los trabajadores que también van a poner en riesgo su salud con ganas de ir a trabajar por su propia sobrevivencia?”, dijo.

En ese sentido, Ledesma Narváez saludó las medidas de protección dispuestas por el Minsa porque primero está la protección de las personas y la salud de los trabajadores.

"Yo también saludo la mirada protectora del Ministerio de Salud que quieran o no, con una experiencia europea o no europea, hay que ser muy exigentes en la tutela de la salud de los trabajadores. En todo caso, sería bueno ponernos en los zapatos del otro", subrayó.

Cabe recordar que la presidenta de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, consideró que los protocolos de seguridad establecidos cuentan con un exceso de requisitos, los cuales parecen hechos “para un país europeo”.

Asimismo, la titular del TC consideró que la reactivación de determinadas áreas económicas debe darse siempre y cuando se sea muy riguroso en el tema de control sanitario y la protección de los trabajadores.

“En un tema de armonizar. Tendríamos que ver de qué manera protejo el tema de la salud pública y de qué manera también veo que la actividad económica y la actividad de sobrevivencia de los propios ciudadanos -que tienen que salir día a día a trabajar- y sobre todo un gran sector informal, puedo yo preservar”, apuntó.