Congreso: primera sesión del pleno se realizará este jueves al mediodía

La Junta de Portavoces acordó en su primera sesión que el pleno del Congreso de la República sesione este jueves 26 de marzo, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno a fin de evitar la expansión de casos de coronavirus (Covid-19) en el Perú.

La convocatoria será al mediodía y se busca constituir a la Comisión Permanente y delegarle facultades para legislar.

Asimismo, se espera que el Poder Ejecutivo presente un pedido de delegación de facultades para someterlo a debate en la misma sesión.

Este martes, el presidente, Martín Vizcarra, anunció que pedirá al Congreso facultades legislativas para atender con prontitud la emergencia que afronta al país ante el avance del coronavirus.

"Hay una norma con rango legal que requerimos como Ejecutivo. En consecuencia, esperar que se concluya la conformación de comisiones puede tomar más días de los que requerimos para tomar acciones. Por eso, hemos quedado que mañana, que tenemos Consejo de Ministros, vamos a ver qué tópicos necesitamos que el Congreso nos delegue facultades para actuar con rapidez”, señaló en conferencia de prensa.

Cabe destacar que los decretos de urgencia del Gobierno deben ser aprobados por el Congreso en funciones.

Sesiones virtuales del Congreso

Más temprano, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, reiteró que para que este poder del Estado, a través de la Comisión Permanente, pueda realizar sesiones virtuales -en medio del estado de emergencia por el coronavirus- se debe hacer un cambio en el reglamento en un pleno presencial.

“Para instalar la Comisión Permanente tenemos que tener un pleno y para tener pleno tenemos que hacerlo de manera directa, no puede ser virtual porque no tenemos el instrumento. El reglamento no lo permite. Hay que hacer modificaciones, tendría que ser en una sesión plenaria y no podría ser virtual”, aseveró en diálogo con RPP.