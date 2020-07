El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso o APP), aseguró que ni él ni su bancada están de acuerdo con la interpelación de ministros de Estado, mucho menos en la censura de algunos de ellos, en la situación actual de pandemia por el coronavirus (COVID-19).

En RPP Noticias, no obstante, enfatizó que el Poder Ejecutivo no tiene por qué “incomodarse” con las mociones de interpelación presentadas por diversas bancadas, pues lo que se busca es información y cuentas sobre su actuación en diversos sectores para corregir deficiencias.

“Yo, particularmente, no estoy de acuerdo. Alianza para el Progreso no está de acuerdo y no ha firmado ninguna solicitud de interpelación. Tampoco estamos de acuerdo con una censura en la situación actual. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que el Gobierno en los distintos sectores está dejando mucho que desear y por lo menos se requiere que los peruanos reciban cuentas de los distintos ministerios”, expresó.

“El Gobierno no tiene por qué incomodarse si una bancada o grupo de congresistas lo llaman para pedirle información y cuentas sobre su actuar. Nosotros como congresistas […] sabemos lo que está pasando en educación, salud, agricultura, transporte. Sabemos las deficiencias del Estado. Lo que se busca indagar qué es lo que está sucediendo, evidenciar los errores y proponer fórmulas que corrijan esa ineficiencia, inercia, insensibilidad. Eso es un trabajo en equipo, pero no se ha entendido así”, añadió.

En ese sentido, Valdez informó que las mociones de interpelación a seis ministros “van a quedar para después”, pues la prioridad es aprobar las reformas constitucionales, lo cual calificó de impostergable, teniendo en cuenta que la actual legislatura acaba en dos días.

“Ya de repente el día lunes, martes o miércoles se programe el pleno para ver esas solicitudes de interpelación. Ni siquiera se han discutido o aprobado para dar la confianza”, subrayó.

“Quiero llamar a la tranquilidad al Gobierno, aquí no hay un ánimo perverso, lo que se quiere es sumar y evidenciar algunos errores que de repente se están cometiendo y que para nosotros son evidentes, y que la única forma que tiene el Congreso para hacer sentir esta necesidad de la población es la interpelación. Si es el momento o no, particularmente insisto, no es el momento, pero tampoco podemos soslayar un derecho fundamental que tienen los congresistas”, agregó.

Finalmente, el congresista de APP señaló que el informe sobre el uso del bono de instalación fue elaborado por personal que ya no trabaja en el Parlamento, por lo que se ha solicitado un nuevo informe del actual responsable de la Oficina Legal y Constitucional.

Dicho documento, emitido por el entonces jefe de dicha oficina, David Cárdenas Sarmiento y con fecha 6 de abril, afirma que no se podría solicitar que al bono de instalación “se le dé una finalidad distinta a la señalada en los Acuerdos de Mesa correspondientes”.

“Por esta condición, absolviendo la consulta del congresista [Diethell] Columbus Murata, no resulta factible que el monto recibido para gastos de instalación sea donado para una finalidad distinta a la que originó el egreso por la entidad”, concluye el informe legal.

Hace una semana, se conoció que 23 congresistas de Lima y Callao cobraron los gastos de instalación, equivalente a S/ 15,600, a pesar de que residen en la misma ciudad en la que está ubicado el Palacio Legislativo. Varios justificaron el cobro indicando que realizaron donaciones.